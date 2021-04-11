Após pênalti decisivo, Rodrigo Caio exalta título do Flamengo: 'Mostra a força e a união desse grupo'

Crédito: Rodrigo Caio conquistou mais um título com a camisa do Flamengo e exaltou o grupo (Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo voltou a erguer mais uma taça. Neste início de temporada, o rubro-negro conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil ao derrotar o Palmeiras nos pênaltis por 6 a 5. Coube ao zagueiro Rodrigo Caio bater o pênalti decisivo e fazer a torcida soltar o grito de campeão. Na saída de campo, o defensor relembrou a temporada difícil que teve com lesões, e agradeceu a Deus pela oportunidade de fazer a cobrança que sacramentou o título.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca - Primeiro agradecer a Deus por me dar força todos os dias. A gente sabe, um esporte de alto rendimento, as lesões são constantes e a gente precisa ser forte o suficiente para superá-las. Tive uma momento difícil, mas tudo valeu a pena porque hoje estar presente em uma final tão importante como esta é sempre gratificante - relembrou o defensor, e em seguida completou.

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- Infelizmente, participei do segundo gol, uma jogada dividida com o Ronny. Na minhas opinião, uma jogada normal. Preciso olhar novamente, mas acho que foi uma disputa de bola. Tomamos o segundo gol e o jogo ficou totalmente aberto. Mas Deus é justo e me deu uma segunda oportunidade nas cobranças de pênaltis, ser o último batedor para finalizar a partida e graças a Deus tive a felicidade de bater e ser campeão - analisou.

Ao longo da entrevista, Rodrigo Caio destacou a importância de conquistar um título neste início de temporada. Ele exaltou a força do grupo e disse que os jogadores vem fazendo história no Flamengo a cada conquista.

- Mostra a força e a união desse grupo. Cheguei em 2019 como propósito de fazer história no Flamengo e esse grupo vem fazendo. Um grupo especial, diferente, que nunca se contenta pelo que tem, sempre vai em busca de mais, E tenho certeza que não para por aqui. Um jogo extremamente difícil, onde conseguimos tirar forças ,buscar uma vitória e um título muito importante para a nossa temporada - ressaltou.