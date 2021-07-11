Argentina vence o Brasil no Maracanã e conquista a Copa América

Di Maria marcou o gol do título argentino Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Restou o choro para os jogadores brasileiros no final do jogo. O Brasil perdeu para Argentina por 1 a 0, na noite deste sábado (10), em pleno Maracanã, e viu sua arquirrival conquistar a Copa América pela 15ª vez. Os hermanos não conquistavam um título há 28 anos e conseguiram sair desse incômodo jejum.

O título é o primeiro do craque Lionel Messi com a camisa da Argentina, e para isso, o atacante nem precisou jogar tudo o que sabe. O Brasil jogou muito mal e nem foi um rival tão combativo. Agora é repensar as falhas e tentar chegar forte na Copa do Mundo do Catar, no ano que vem. Melhor para os argentinos, que fizeram a festa depois do apito final.

O JOGO

Em um jogo que começou visivelmente com os ânimos à flor da pele, as duas equipes mostraram muita disposição física em cada disputa de bola. Se sobrou transpiração, faltou inspiração. As duas equipes sofriam para criar jogadas, até que em um lampejo, a Argentina conseguiu abrir o placar. Aos 21 minutos, De Paul lançou pelo lado direito do ataque, o lateral brasileiro Renan Lodi não conseguiu cortar e a bola caiu nos pés de Di María, que teve a tranquilidade para encobrir Ederson e balançar as redes.

O Brasil sentiu o golpe. Tentou correr atrás do empate, mas afobado pouco conseguiu ameaçar a meta argentina. Já o time de Messi e companhia pouco se esforçou para tentar ampliar o placar. Permaneceu focado na marcação para não dar chances ao ataque brasileiro.