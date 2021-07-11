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Maracanazzo

Argentina vence o Brasil no Maracanã e conquista a Copa América

Seleção Brasileira joga mal, perde e vê arquirrival sair da fila e ganhar um título depois de 28 anos

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 22:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2021 às 22:59
Di Maria marcou o gol do título argentino
Di Maria marcou o gol do título argentino Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
 Restou o choro para os jogadores brasileiros no final do jogo. O Brasil perdeu para Argentina por 1 a 0, na noite deste sábado (10), em pleno Maracanã, e viu sua arquirrival conquistar a Copa América pela 15ª vez. Os hermanos não conquistavam um título há 28 anos e conseguiram sair desse incômodo jejum.
O título é o primeiro do craque Lionel Messi com a camisa da Argentina, e para isso, o atacante nem precisou jogar tudo o que sabe. O Brasil jogou muito mal e nem foi um rival tão combativo. Agora é repensar as falhas e tentar chegar forte na Copa do Mundo do Catar, no ano que vem. Melhor para os argentinos, que fizeram a festa depois do apito final.

O JOGO

Em um jogo que começou visivelmente com os ânimos à flor da pele, as duas equipes mostraram muita disposição física em cada disputa de bola. Se sobrou transpiração, faltou inspiração. As duas equipes sofriam para criar jogadas, até que em um lampejo, a Argentina conseguiu abrir o placar.  Aos 21 minutos, De Paul lançou pelo lado direito do ataque, o lateral brasileiro Renan Lodi não conseguiu cortar e a bola caiu nos pés de Di María, que teve a tranquilidade para encobrir Ederson e balançar as redes. 
O Brasil sentiu o golpe. Tentou correr atrás do empate, mas afobado pouco conseguiu ameaçar a meta argentina. Já o time de Messi e companhia pouco se esforçou para tentar ampliar o placar. Permaneceu focado na marcação para não dar chances ao ataque brasileiro. 
No segundo tempo, o Brasil entrou em campo decidido a buscar a virada. Mas faltou futebol suficiente para isso. O time caiu na catimba dos argentinos, que abusaram das faltas, uma forma de parar o ataque brasileiro e ainda deixar os brasileiros nervosos. No fim melhor para Argentina que soube administrar a vitória e chegar ao título.

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