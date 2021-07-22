Vídeo: bisavó comemora gols do capixaba Richarlison nas Olimpíadas

Bisavó comemorou a estreia de Richarlison no Japão Crédito: Arte A Gazeta

Em sua casa em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito, Dona Julita acompanhou a vitória diante da Alemanha. Ela não desgrudou da televisão e revelou o ritual para abençoar o neto durante as partidas. “A gente põe a mão sobre ele, pede para Deus abençoar ele, para que ele tenha força”, contou. (Veja vídeo)

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Com o resultado positivo confirmado, Julita não continha a emoção. “A alegria é muita. Nossa senhora, meu coração chega a estar cheio de alegria”, vibrou a bisavó do atacante.

ESQUECEU O NOME DA BISA

Depois de seu primeiro título com a seleção brasileira, a Copa América de 2019, o atacante Richarlison protagonizou uma cena engraçada durante uma entrevista que viralizou no mundo inteiro.

Autor do terceiro gol do Brasil na final da Copa América contra o Peru por 3 a 1, o capixaba encaminha se encaminha entrevista protocolar ao canal Sportv quando lembrou da bisavó. "Eu falei com o Miranda antes de entrar, que se entrasse, ia guardar. Falei que se eu fizesse um gol seria pra minha bisavó, que está lá com seus 80 e poucos anos", disse Richarlison.

Questionado sobre o nome da bisavó, o atacante não se lembrou. "Agora eu esqueci, acabei esquecendo. Muita emoção, acabei esquecendo, não consigo lembrar. Importante é que deu pra fazer o gol pra ela, mas se eu lembrar o nome eu te falo", explicou Richarlison, rindo na zona mista.

Minutos depois, já na entrevista de Casemiro, Richarlison invadiu para avisar o repórter. "Dona Julita! Me falaram aqui...", disse, rindo e arrancando risadas.

OUTRO FAMILIARES COMEMORARAM A ESTREIA

Em casas diferentes, em função da pandemia da Covid-19, familiares e amigos do atleta também assistiram a partida no município capixaba . O desempenho do atacante foi motivo de orgulho para o pai, que assistiu atento e até se surpreendeu com a estreia avassaladora do camisa 10 da seleção.

O desempenho do atacante foi motivo de orgulho para o pai, que assistiu atento e até se surpreendeu com a estreia avassaladora do camisa 10 da seleção. “Foi muito bom. Nós estávamos com uma grande expectativa. Eu pensei que ele poderia fazer três gols na estreia, mas ele fez três. Então, melhor ainda. só agradecer a Deus por essa boa estreia e só manter o foco que vai ser artilheiro”, comemorou o pai Antônio Marcos.

Família de Richarlison em Nova Venécia Crédito: Rosi Bredofw/TV Gazeta

A emoção da família Andrade com o desempenho do capixaba foi acompanhada de perto por todo o país. A transmissão da TV Gazeta e TV Globo mostrou a comemoração dos gols. Ao fim da partida, o atleta agradeceu o carinho.

“Mandar um abraço para eles. Infelizmente, tive só dois dias para ficar com eles, mas foi o suficiente para recarregar as energias. Eu estava precisando depois de uma Copa América que eu fiquei meio abatido. Mas foi o suficiente pra ver meus sobrinhos, meus tios, minha mãe. Só agradecer pelo carinho de todos que torceram pela gente”, disse o artilheiro da noite.

Richarlison em apenas 45 minutos da estreia olímpica

Richarlison foi o destaque com três gols e a Seleção venceu pelo placar de 4 a 2. Paulinho fez o quarto do Brasil, enquanto Amiri e Ache marcaram para os alemães. Matheus Cunha desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo. A partida foi disputada no estádio Internacional de Yokohama, mesmo palco onde, em 2002, o Brasil derrotou a própria Alemanha por 2 a 0 para conquistar a quinta Copa do Mundo. A mística do campo parece ter trazido sorte para a Seleção, que, apesar do placar apertado, dominou grande parte da partida.