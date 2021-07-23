Atletas do Quirguistão ignoram máscaras em abertura das Olimpíadas

O Comitê Olímpico Russo também já desfilou na cerimônia de abertura. Os atletas não podem desfilar sob bandeira russa, pois o país está oficialmente suspenso dos Jogos Olímpicos devido a casos de dopings. Os atletas podem disputar as Olimpíadas sob a bandeira do comitê olímpico do país. O hino russo também não poderá ser executado em Tóquio.