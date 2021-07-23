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Polêmica

Atletas do Quirguistão ignoram máscaras em abertura das Olimpíadas

Apenas três atletas da delegação do país, que fica na Ásia Central e é ex-membro da União Soviética, utilizavam a máscara de proteção contra a Covid-19

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 10:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2021 às 10:37
Atletas do Quirguistão ignoraram o uso de máscaras na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas
Atletas do Quirguistão ignoraram o uso de máscaras na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas Crédito: Reprodução
A delegação do Quirguistão, país da Ásia Central e ex-membro da União Soviética, entrou praticamente inteira sem máscaras de proteção contra a Covid-19 na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, realizada nesta sexta-feira (23). Apenas três de seus integrantes usavam a proteção.
O Comitê Olímpico Russo também já desfilou na cerimônia de abertura. Os atletas não podem desfilar sob bandeira russa, pois o país está oficialmente suspenso dos Jogos Olímpicos devido a casos de dopings. Os atletas podem disputar as Olimpíadas sob a bandeira do comitê olímpico do país. O hino russo também não poderá ser executado em Tóquio.
O tamanho das delegações que desfilam na abertura foi definido pelo comitê olímpico de cada país. O COB decidiu enviar quatro pessoas: Bruninho, do vôlei, Ketlyn Quadros, do judô, Marcos La Porta, chefe da missão, e um representante administrativo. Há países, porém, que autorizaram a participação de grupos mais numerosos. A delegação da Itália, por exemplo, tinha dezenas de pessoas.

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