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Tóquio 2020

Tóquio: alerta de tufão deixa surfistas animados com ondas mais altas

A previsão de subida das ondas pode favorecer a performance dos brasileiros Silvana Lima, Tatiana Weston-Webb, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira na estreia neste sábado (24)

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 15:38

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 jul 2021 às 15:38
Gabriel Medina é uma das esperanças de medalhas brasileiras no surfe
Gabriel Medina é uma das esperanças de medalhas brasileiras no surfe Crédito: Celso Bayo/Folhapress
Cidadãos japoneses podem estar preocupados com a perspectiva de um tufão sendo formado na costa durante a próxima semana, mas os surfistas que participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio estão recebendo a possibilidade de altas ondas com braços abertos.
A Olimpíada de Tóquio está sendo realizada durante a temporada de tufões, e o clima é um grande ponto de discussão. Espera-se que o calor e a umidade sejam um fator importante em muitos esportes.
Mas o vento e as ondas são a parte mais importante do surfe, que estreará na Olimpíada.
A Surfline, fornecendo as previsões para os Jogos de 2020, espera um aumento das ondas de ciclones tropicais a partir de domingo e ao longo da próxima semana, com uma sequência prolongada de ondas de tamanho médio durante a janela de oito dias da competição.
"Haverá boas ondas, há um forte tufão aqui na costa do Japão e sabemos que as ondas estão ficando maiores", disse o presidente da Associação Internacional de Surfe, Fernando Aguerre, à Reuters, em uma entrevista por telefone.
Relatos de um possível tufão foram recebidos com alegria por alguns competidores.
"É pequeno, mas há ondas a caminho! Vamos nessa", escreveu o surfista australiano Owen Wright no Instagram, depois da sua primeira sessão de treinos na praia Tsurigasaki, onde as competições começam neste domingo (25).

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