Direto de Tóquio, live de A Gazeta comenta abertura das Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos começaram oficialmente na manhã desta sexta-feira (23), quando foi realizada a cerimônia de abertura, no Estádio Olímpico de Tóquio. Depois de uma verdadeira maratona para sair de Vitória e chegar ao Japão, os correspondentes de A Gazeta, Filipe Souza e Vitor Jubini, acompanham o evento bem de pertinho e, logo após o encerramento, compartilham com a gente tudo que rolou do outro lado do mundo.
Em live, que será transmitida nas redes sociais de A Gazeta (Instagram, Facebook e Youtube) e também na página especial agazeta.com.br/olimpiadas, a dupla comenta os bastidores do maior evento esportivo do planeta e as curiosidades sobre a cultura nipônica.
Por conta da pandemia do coronavírus, o formato da cerimônia foi adaptado e diferente das edições anteriores. Além da ausência de público no estádio, as delegações tiveram o número de atletas reduzido, para que o distanciamento social fosse respeitado.
Mas o uso de máscaras obrigatório não impediu que cada competidor estampasse no rosto a alegria de estar no maior evento esportivo do mundo. Os porta-bandeiras do Brasil na Olimpíadas de Tóquio, a judoca Ketelyn Quadros o levantador e Bruninho, sambaram no estádio enquanto desfilavam.
Para ficar por dentro da Olimpíada de Tóquio, participe da transmissão de A Gazeta, logo após a cerimônia de abertura, enviando perguntas pelas redes sociais para nossos correspondentes. Vem com a gente para o Japão!