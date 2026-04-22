Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova

Um vídeo mostra o momento em que uma cadela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (21), em uma área de difícil acesso em Lavrinhas, zona rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Os militares foram acionados por moradores que ouviam latidos vindos da mata havia cerca de três dias.
Para localizar o animal, a equipe percorreu aproximadamente 600 metros em meio à vegetação densa e terreno acidentado, utilizando facões e foices para abrir caminho. A cadela foi encontrada dentro de um buraco, debilitada, desidratada e presa entre raízes e cipós.
Após cerca de duas horas de trabalho, os bombeiros conseguiram retirar o animal com segurança. A cadela foi apelidada de “Jéssica”, em referência a um filme com história semelhante. Depois do resgate, ela recebeu água e foi levada para a casa de um morador, onde passou a receber cuidados. Ele ficou responsável por acionar uma entidade de bem-estar animal. Até o momento, nenhum tutor foi localizado.