Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova

Um homem que não teve a identidade divulgada morreu após um confronto com a Polícia Militar na Serra, no Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (27).





Segundo a corporação, os policiais estavam no bairro Central Carapina,quando ouviram disparos e localizaram cerca de oito homens armados, que atiraram contra os agentes. Houve confronto e os suspeitos correram em direções diferentes, momento em que ocorreu mais uma troca de tiros.





Durante a varredura, com o apoio de outras viaturas, os policiais encontraram um homem caído no chão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 21 buchas de maconha, 25 pinos de cocaína, 65 pedras de crack e dois celulares.





O caso é investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que apura mortes decorrentes de intervenção legal de agente do Estado.