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Confira as fotos da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini, cobriu diretamente do Estádio Nacional o evento que marcou oficialmente o início das Olimpíadas nesta sexta-feira (23)

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:07

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 jul 2021 às 16:07
Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
O show de luzes feito com drones foi um dos momentos marcantes da cerimônia de abertura Crédito: Vitor Jubini
Foi lindo, emocionante e dedicada à luta contra a pandemia e na superação dos atletas para estarem presentes aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda que não pode ter a presença do público nas arquibancadas, o que se viu no Estádio Nacional foi uma cerimônia menos suntuosa e com mais significados. E foi de lá que o fotógrafo Vitor Jubini captou os principais momentos do evento realizado na manhã desta sexta-feira (23), já noite no Japão.
Confira o site especial de Olimpíadas de A Gazeta
Nos registros do fotojornalista de A Gazeta, os símbolos do país asiático, como o origami e o show aéreo feito com drones foram captados. Na galeria abaixo, você confere os belos cliques feitos pelo capixaba. Veja:

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

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