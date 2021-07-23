Confira as fotos da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Foi lindo, emocionante e dedicada à luta contra a pandemia e na superação dos atletas para estarem presentes aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda que não pode ter a presença do público nas arquibancadas, o que se viu no Estádio Nacional foi uma cerimônia menos suntuosa e com mais significados. E foi de lá que o fotógrafo Vitor Jubini captou os principais momentos do evento realizado na manhã desta sexta-feira (23), já noite no Japão.
Nos registros do fotojornalista de A Gazeta, os símbolos do país asiático, como o origami e o show aéreo feito com drones foram captados. Na galeria abaixo, você confere os belos cliques feitos pelo capixaba. Veja: