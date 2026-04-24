Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo

Em meio à disputa da Série D do Brasileirão e da Copa Verde, o Rio Branco-ES estreou na Copa Espírito Santo 2026. E, no primeiro jogo, o Capa-Preta deixou uma boa impressão ao derrotar o Rio Branco VN, por 3 a 0, mesmo atuando com um time reserva. Breno Melo, Braga e Thainler marcaram os gols da partida disputada no estádio Kleber Andrade, na noite desta quinta-feira.
Com os resultados dos dois jogos, da primeira rodada, realizados até o momento, o Rio Branco-ES tem os mesmos três pontos do Vitória-ES, que também venceu na estreia. No entanto, por ter um melhor saldo de gols - 3 contra 2 -, o Capa-Preta aparece na liderança da Copa Espírito Santo. Derrotado por 3 a 0, o Rio Branco VN não soma pontos e está na lanterna do torneio.
A Copa Espírito Santo 2026 prossegue na próxima semana, com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No domingo, dia 3 de maio, às 16h, o Rio Branco VN recebe o Vilavelhense, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. O Rio Branco-ES volta a campo, pela Copa ES, apenas no dia 6 de maio. Às 19h, como visitante, o Capa-Preta enfrenta o Porto Vitória, no Kleber Andrade, em Cariacica.
O jogo
O Rio Branco VN chegou com mais perigo nas primeiras oportunidades, obrigando Gabriel Bernard a trabalhar e desperdiçando uma boa chance com Jackson. Com o passar do tempo, o Rio Branco-ES equilibrou as ações e criou boas oportunidades, como na finalização de Braga defendida pelo goleiro adversário. Após a entrada de Breno Melo, o jogo mudou: o meia aproveitou um erro na saída de bola, roubou a posse na entrada da área e finalizou com categoria para abrir o placar, aos 32 minutos. Na reta final, o Rio Branco VN ainda levou perigo em chutes de fora da área e obrigou Gabriel Bernard a fazer nova grande defesa, mas o placar se manteve até o intervalo.
No segundo tempo, o Rio Branco-ES assumiu o controle das ações e ampliou a vantagem diante do Rio Branco VN. Após um início mais equilibrado, o time capa-preta passou a criar as melhores oportunidades, levando perigo em finalizações de fora da área e em jogadas trabalhadas, exigindo boas defesas do goleiro Waldson e ainda acertando o travessão com Murilo Henrique.
A superioridade se transformou em gols a partir dos 17 minutos, quando Braga aproveitou o rebote para ampliar. Na sequência, o Rio Branco-ES manteve a pressão, desperdiçou outras chances claras e chegou ao terceiro gol aos 40, com Thainler, em finalização que desviou na defesa e enganou o goleiro. Nos minutos finais, a equipe ainda criou mais uma grande oportunidade com David Lopes, mas o placar já estava consolidado, garantindo a vitória com autoridade.