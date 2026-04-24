Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo

Em meio à disputa da Série D do Brasileirão e da Copa Verde, o Rio Branco-ES estreou na Copa Espírito Santo 2026. E, no primeiro jogo, o Capa-Preta deixou uma boa impressão ao derrotar o Rio Branco VN, por 3 a 0, mesmo atuando com um time reserva. Breno Melo, Braga e Thainler marcaram os gols da partida disputada no estádio Kleber Andrade, na noite desta quinta-feira.





Com os resultados dos dois jogos, da primeira rodada, realizados até o momento, o Rio Branco-ES tem os mesmos três pontos do Vitória-ES, que também venceu na estreia. No entanto, por ter um melhor saldo de gols - 3 contra 2 -, o Capa-Preta aparece na liderança da Copa Espírito Santo. Derrotado por 3 a 0, o Rio Branco VN não soma pontos e está na lanterna do torneio.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue na próxima semana, com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No domingo, dia 3 de maio, às 16h, o Rio Branco VN recebe o Vilavelhense, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. O Rio Branco-ES volta a campo, pela Copa ES, apenas no dia 6 de maio. Às 19h, como visitante, o Capa-Preta enfrenta o Porto Vitória, no Kleber Andrade, em Cariacica.





O jogo



