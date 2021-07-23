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Capixaba Nacif Elias revela emoção em ser o porta-bandeira do Líbano na abertura

Nacif nasceu em Vitória e chegou a defender a seleção brasileira de judô, mas se naturalizou libanês em 2013. O capixaba relatou a experiência nesse momento especial

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 20:50

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 jul 2021 às 20:50
Cerimônia de Abertura: Nacif Elias entra como porta-bandeira do Líbano
Cerimônia de Abertura: Nacif Elias entra como porta-bandeira do Líbano Crédito: Divulgação/ Assessoria
Ser o porta-bandeira de seu país é o sonho de qualquer atleta olímpico. Na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Tóquio, nesta sexta-feira (23), o judoca capixaba Nacif Elias entrou com o símbolo do Líbano. Ele nasceu em Vitória e chegou a defender a seleção brasileira de judô, mas se naturalizou libanês em 2013. Após o vento, ele relatou a emoção do momento.
"Fiquei super feliz e emocionado por receber esta oportunidade. É só gratidão a Deus, ao comitê olímpico libanês e ao povo libanês. Ver a união dos povos, culturas diferentes, pessoas de vários países, é muito bacana. Infelizmente, não teve público, mas foi uma linda cerimônia e o Japão deu o seu melhor, em meio a esta pandemia"
Nacif Elias - Judoca
Nacif teve a atleta libanesa de tiro, Ray Bassil, como dupla na cerimônia. Ele representa o país do Oriente Médio na categoria abaixo de 81 kg e terá sua primeira luta no dia 26, contra Sungho Lee, da Coreia do Sul.
O judoca capixaba Nacif Elias entrou como porta-bandeira do Líbano na Cerimônia de Abertura
O judoca capixaba Nacif Elias entrou como porta-bandeira do Líbano na Cerimônia de Abertura Crédito: Reprodução/Instagram/Nacif Elias
A participação dele na cerimônia também teve destaque na transmissão da TV Gazeta e TV Globo. O comentarista Flávio Canto, que é ex-judoca e medalhista olímpico, destacou sua relação com o capixaba, reforçando seus títulos em campeonatos e afirmou ser muito amigo de Nacif e que estava muito feliz em vê-lo nesta cerimônia sendo o porta-bandeira.
“Me sinto honrado, tenho o Flávio como ídolo, pois quando entrei para a seleção brasileira, nós éramos da mesma categoria, nos tornamos muito amigos, uma pessoa maravilhosa, além de levar a bandeira do Líbano e ser homenageado pelo Flávio Canto me deixou extremamente feliz”, declarou Nacif Elias.

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