Capixaba Nacif Elias revela emoção em ser o porta-bandeira do Líbano na abertura

Cerimônia de Abertura: Nacif Elias entra como porta-bandeira do Líbano Crédito: Divulgação/ Assessoria

Ser o porta-bandeira de seu país é o sonho de qualquer atleta olímpico. Na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Tóquio, nesta sexta-feira (23), o judoca capixaba Nacif Elias entrou com o símbolo do Líbano . Ele nasceu em Vitória e chegou a defender a seleção brasileira de judô, mas se naturalizou libanês em 2013. Após o vento, ele relatou a emoção do momento.

"Fiquei super feliz e emocionado por receber esta oportunidade. É só gratidão a Deus, ao comitê olímpico libanês e ao povo libanês. Ver a união dos povos, culturas diferentes, pessoas de vários países, é muito bacana. Infelizmente, não teve público, mas foi uma linda cerimônia e o Japão deu o seu melhor, em meio a esta pandemia" Nacif Elias - Judoca

Nacif teve a atleta libanesa de tiro, Ray Bassil, como dupla na cerimônia. Ele representa o país do Oriente Médio na categoria abaixo de 81 kg e terá sua primeira luta no dia 26, contra Sungho Lee, da Coreia do Sul.

O judoca capixaba Nacif Elias entrou como porta-bandeira do Líbano na Cerimônia de Abertura Crédito: Reprodução/Instagram/Nacif Elias

A participação dele na cerimônia também teve destaque na transmissão da TV Gazeta e TV Globo. O comentarista Flávio Canto, que é ex-judoca e medalhista olímpico, destacou sua relação com o capixaba, reforçando seus títulos em campeonatos e afirmou ser muito amigo de Nacif e que estava muito feliz em vê-lo nesta cerimônia sendo o porta-bandeira.