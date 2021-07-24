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Desde cedo

Agenda Olímpica: horários das principais provas com brasileiros neste sábado (24)

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos brasileiros durante este sábado (24) nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 21:01

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 jul 2021 às 21:01
Marta em ação pela seleção brasileira durante as Olimpíadas
Marta em ação pela seleção brasileira durante as Olimpíadas Crédito: SAM ROBLES/CBF
As Olimpíadas de Tóquio foram oficialmente inauguradas na manhã desta sexta-feira (23), com a Cerimônia de Abertura. A partir de agora, as competições começam "a vera". A Gazeta listou os horários das principais provas disputadas pelos brasileiros durante este sábado (24). Confira abaixo:

TÊNIS MASCULINO

O tenista Thiago Monteiro
O tenista Thiago Monteiro Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Thiago Monteiro x Jan-Lennard Struff (ALE) - Simples, 1ª rodada
  • 1h10
João Menezes x Marin Cilic (CRO) - Simples, 1ª rodada
  • 5h30
Demoliner e Melo x Mektic e Pavic (CRO) - Duplas, 1ª rodada
  • 5h30

TÊNIS DE MESA FEMININO

Jessica Yamada x Rachel Moret (SUI) - 1ª rodada
  • 2h15

GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINO

Qualificatório
  • 2h30

FUTEBOL FEMININO

Seleção arrasou a China
Seleção arrasou a China na primeira rodada Crédito: Sam Robles/CBF
Brasil x Holanda - Fase de grupos - 2ª rodada
  • 8h

NATAÇÃO

400m livre masculino - Classificatórias
  • 7h48
100m peito masculino - Classificatórias
  • 8h55
Revezamento 4 x 100m feminino - Classificatórias
  • 9h15

SURFE

Individual masculino - 1ª rodada
  • 19h
Individual feminino - 1ª rodada
  • 22h20

SKATE

Street masculino - Classificatórias
  • 21h

HANDEBOL FEMININO

Brasil x Atletas da Rússia* - Fase de grupos, 1ª rodada
  • 23h
*Por conta de uma punição por doping, a Rússia não pode levar competidores para Tóquio. Os atletas, porém, podem competir representando o comitê olímpico local

VÔLEI DE PRAIA MASCULINO

O capixaba Bruno Schmidt, do vôlei de praia
O capixaba Bruno Schmidt, do vôlei de praia Crédito: Miriam Jeske/COB
Evandro e Bruno Schmidt x M. Grimalt e E. Grimalt (CHI) - Fase de grupos, 1ª rodada
  • 23h

JUDÔ

Daniel Cargin x Mohamed Abdelmawgoud (EGI) - Masculino até 66kg, 1ª rodada
  • 23h14
Larissa Pimenta x Agata Perenc (POL) - Feminino até 52kg, 1ª rodada
  • 23h49

REMO

Skiff simples - Masculino, quartas de final
  • 23h40

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