Agenda Olímpica: horários das principais provas com brasileiros neste sábado (24)

As Olimpíadas de Tóquio foram oficialmente inauguradas na manhã desta sexta-feira (23), com a Cerimônia de Abertura. A partir de agora, as competições começam "a vera". A Gazeta listou os horários das principais provas disputadas pelos brasileiros durante este sábado (24). Confira abaixo:
TÊNIS MASCULINO
Thiago Monteiro x Jan-Lennard Struff (ALE) - Simples, 1ª rodada
- 1h10
João Menezes x Marin Cilic (CRO) - Simples, 1ª rodada
- 5h30
Demoliner e Melo x Mektic e Pavic (CRO) - Duplas, 1ª rodada
- 5h30
TÊNIS DE MESA FEMININO
Jessica Yamada x Rachel Moret (SUI) - 1ª rodada
- 2h15
GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINO
Qualificatório
- 2h30
FUTEBOL FEMININO
Brasil x Holanda - Fase de grupos - 2ª rodada
- 8h
NATAÇÃO
400m livre masculino - Classificatórias
- 7h48
100m peito masculino - Classificatórias
- 8h55
Revezamento 4 x 100m feminino - Classificatórias
- 9h15
SURFE
Individual masculino - 1ª rodada
- 19h
Individual feminino - 1ª rodada
- 22h20
SKATE
Street masculino - Classificatórias
- 21h
HANDEBOL FEMININO
Brasil x Atletas da Rússia* - Fase de grupos, 1ª rodada
- 23h
*Por conta de uma punição por doping, a Rússia não pode levar competidores para Tóquio. Os atletas, porém, podem competir representando o comitê olímpico local
VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
Evandro e Bruno Schmidt x M. Grimalt e E. Grimalt (CHI) - Fase de grupos, 1ª rodada
- 23h
JUDÔ
Daniel Cargin x Mohamed Abdelmawgoud (EGI) - Masculino até 66kg, 1ª rodada
- 23h14
Larissa Pimenta x Agata Perenc (POL) - Feminino até 52kg, 1ª rodada
- 23h49
REMO
Skiff simples - Masculino, quartas de final
- 23h40