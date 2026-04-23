Comfort food

Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Veja como tornar a sua alimentação mais nutritiva com opções simples e variadas
Portal Edicase

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 19:54

Creme de cenoura com grão-de-bico (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)
Para quem tem uma rotina focada em alimentação saudável, as sopas e os cremes são excelentes opções para incluir no cardápio, em especial se o objetivo é aumentar o consumo de proteína e turbinar o ganho de massa muscular. Isso porque são alternativas que combinam com diferentes tipos de ingredientes, que agregam uma boa quantidade de nutrientes à dieta.
A seguir, confira como preparar 10 receitas de sopas e cremes proteicos!

1. Creme de cenoura com grão-de-bico

Ingredientes

  • 200 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 400 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura e a batata e refogue por 5 minutos. Acrescente a água, tempere com sal e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Transfira para uma panela e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o grão-de-bico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e disponha os grãos sobre o creme. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Sopa de lentilha com músculo

Ingredientes

  • 1/2 colher de sopa de óleo de girassol
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Floretes de 1 couve-flor
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada e sem sementes
  • 1 l de caldo de carne
  • 200 g de músculo cozido e cortado em cubos
  • 200 g de lentilha cozida
  • 1 folha de couve cortada em tiras
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de couve-flor, a pimenta dedo-de-moça e o sal e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de carne e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo e disponha novamente na panela. Acrescente o músculo, a lentilha e a couve e leve ao fogo médio por 5 minutos. Desligue o fogo e finalize com azeite de oliva e sal. Sirva em seguida.

3. Creme de brócolis e ricota

Ingredientes

  • Floretes de 1 brócolis
  • 400 ml de água
  • 1/4 de abobrinha picada
  • 1 colher de chá de alho descascado e amassado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a abobrinha e o brócolis e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e o sal, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e espere esfriar. Transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Disponha novamente na panela, coloque o creme de ricota e mexa. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.
Creme de espinafre e ervilha com leite de coco (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)
4. Creme de espinafre e ervilha com leite de coco

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas
  • 2 xícaras de chá de ervilha fresca
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 2 xícaras de chá de leite de coco
  • Sal e noz-moscada ralada a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte as folhas de espinafre e refogue por 5 minutos, mexendo sempre. Acrescente o caldo de legumes, a ervilha, o leite de coco, o sal e a noz-moscada e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva com croutons e noz-moscada.

5. Sopa de batata e frango

Ingredientes

  • 1/2 kg de batata descascada e picada
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal, azeite de oliva e folhas de manjericão picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes, o peito de frango e o sal. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 25 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e polvilhe com o manjericão. Sirva em seguida.

6. Creme de milho-verde com frango

Ingredientes

  • 200 g de milho-verde
  • 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 200 ml de leite vegetal
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o frango e refogue por 5 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite vegetal e o amido de milho até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura na panela e cozinhe até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa de quinoa com legumes (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)
7. Sopa de quinoa com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1/2 alho-poró fatiado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1,5 l de caldo de legumes
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o alho-poró até dourar levemente. Adicione a cenoura, as batatas e o tomate. Refogue por mais 3 minutos. Acrescente a quinoa, o sal, a pimenta-do-reino e a cúrcuma. Junte o caldo de legumes e misture. Cozinhe até os legumes estarem macios e a quinoa cozida. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

8. Creme de tofu com cogumelo

Ingredientes

  • 400 g de tofu picado
  • 1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 colher de chá de sementes de gergelim
  • Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o cogumelo e refogue até ficar macio e começar a dourar. Junte o tofu e mexa delicadamente por 3 minutos. Adicione o caldo de legumes e misture. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e espere a sopa amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte à panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e finalize com as sementes de gergelim e a cebolinha. Sirva em seguida.
Sopa de tomate com frango e lentilha (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)
9. Sopa de tomate com frango e lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 4 tomates maduros picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de água
  • Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione os tomates picados e cozinhe por alguns minutos até começarem a desmanchar. Acrescente a cenoura ralada e a lentilha, misturando bem. Despeje a água, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20 a 25 minutos, até a lentilha ficar macia. Adicione o frango desfiado e deixe cozinhar por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Finalize com salsinha por cima e sirva quente.

10. Sopa de peru com legumes

Ingredientes

  • 2 peitos de peru sem pele, desossado e cozido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 2 talos de aipo picados
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o peru e refogue por 5 minutos. Acrescente a cenoura, os talos de aipo e a batata e misture. Despeje o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Abaixe o fogo e cozinhe até os legumes estarem macios e o peru cozido. Sirva em seguida.

