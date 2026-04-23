Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

Um dia após oficializar a exoneração do secretário municipal de Serviços Urbanos, Fernando Oliveira, alvo de denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por suposta violência psicológica contra a então procuradora-geral do município, o prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha (PL), nomeou a esposa do ex-servidor para assumir, interinamente, posto no primeiro escalão do município do Noroeste do Estado.





Alice Oliveira Cipriano foi nomeada secretária de Governo e Comunicação. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira (23), conforme apurado pela reportagem de A Gazeta. Até então, ela ocupava o cargo de auxiliar de educação infantil na administração municipal. Nas redes sociais, Alice destaca ser casada com o ex-secretário.





Procurada, a Prefeitura de São Gabriel da Palha informou, por meio de nota, que a nomeação é legal e que a escolha de ocupantes de cargos comissionados é atribuição exclusiva do chefe do Executivo. Segundo a administração, a servidora é efetiva, tem “trabalho exemplar” e já vinha sendo cotada para assumir a pasta, diante do afastamento da então titular, que passou por cirurgia.





No Portal de Transparência da prefeitura, consta a informação de que a agora secretária integra os quadros de servidores efetivos do município desde junho de 2025, com remuneração fixada em R$ 1.242,33.





Fernando Oliveira também foi procurado para comentar a nomeação da esposa, mas disse que não iria se manifestar.