Carreta atinge imóvel e interdita rua em São Diogo na Serra

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção ao tentar subir uma ladeira na Rua Gonçalves Dias e atingiu uma casa no bairro São Diogo, na Serra, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, apesar do impacto e do susto dos moradores, não houve feridos no acidente.
O condutor contou à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que viajou do Rio de Janeiro para fazer a entrega de 25 toneladas de aço próximo ao local da batida. Ele explicou que, enquanto subia a ladeira, o veículo perdeu força e acabou voltando de ré, colidindo contra o imóvel.
A moradora da casa contou que não havia ninguém na residência no momento da batida. Segundo ela, a Defesa Civil Municipal decidiu interditar a área devido aos estragos.
A Prefeitura da Serra informou que equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estão no local para definir os procedimentos necessários para a remoção do veículo. A rua segue interditada.