Carreta atinge imóvel e interdita rua em São Diogo na Serra

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção ao tentar subir uma ladeira na Rua Gonçalves Dias e atingiu uma casa no bairro São Diogo, na Serra, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, apesar do impacto e do susto dos moradores, não houve feridos no acidente.





O condutor contou à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que viajou do Rio de Janeiro para fazer a entrega de 25 toneladas de aço próximo ao local da batida. Ele explicou que, enquanto subia a ladeira, o veículo perdeu força e acabou voltando de ré, colidindo contra o imóvel.