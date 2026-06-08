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Prejuízo

Carreta atinge imóvel e interdita rua em São Diogo na Serra

O condutor contou que viajou do Rio de Janeiro para fazer a entrega de 25 toneladas de aço próximo ao local da batida

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 15:54

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

08 jun 2026 às 15:54
Carreta perde o controle e atinge casa na Serra
Carreta perde o controle e atinge casa na Serra Tarciane Vasconcelos

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção ao tentar subir uma ladeira na Rua Gonçalves Dias e atingiu uma casa no bairro São Diogo, na Serra, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, apesar do impacto e do susto dos moradores, não houve feridos no acidente.


O condutor contou à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que viajou do Rio de Janeiro para fazer a entrega de 25 toneladas de aço próximo ao local da batida. Ele explicou que, enquanto subia a ladeira, o veículo perdeu força e acabou voltando de ré, colidindo contra o imóvel.

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Carreta perde o controle e atinge casa na Serra Crédito: Tarciane Vasconcelos

A moradora da casa contou que não havia ninguém na residência no momento da batida. Segundo ela, a Defesa Civil Municipal decidiu interditar a área devido aos estragos.


A Prefeitura da Serra informou que equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estão no local para definir os procedimentos necessários para a  remoção do veículo. A rua segue interditada. 

Carreta perde o controle e atinge casa na Serra
Carreta perde o controle e atinge casa na Serra Tarciane Vasconcelos

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