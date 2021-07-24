Alison e Álvaro estreiam com vitória no vôlei de praia olímpico em Tóquio

O capixaba Alison, ao lado de Álvaro, venceu a dupla Argentina no vôlei de praia Crédito: Vitor Jubini

O caminho em busca do ouro olímpico foi aberto com sucesso. Alison e Ávaro filho venceram os argentinos Julian Azaad e Nicolas Capogrosso por 2 sets a 0, na manhã deste sábado (24) em Tóquio (noite de sexta-feira (23) no Brasil, na arena principal do Shiokaze Park, em jogo válido pela primeira fase da competição de vôlei de praia, no Grupo D, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O Mamute busca sua terceira medalha olímpica. Ao lado de Bruno Schmidt, ele conquistou o ouro na Rio-2016. Já seu parceiro, Álvaro está em busca de sua primeira medalha olímpica. Os brasileiros voltam à quadra na próxima terça-feira (27) às 0h, para encarar a dupla americana formada por Lucena e Dalhausser.

O JOGO

Em um primeiro set muito equilibrado, Alison marcou o primeiro ponto da dupla brasileira em um belo bloqueio. O Mamute foi muito exigido pelos rivais no início da partida, mas conseguiu fazer pontos importantes. Já Álvaro, mostrou tranquilidade e raça em quadra, e os brasileiros conseguiram vencer o primeiro set por 21 a 16.

Vitória de Alison e Álvaro contra dupla da Argentina no vôlei de praia