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Em busca do bi

Alison e Álvaro estreiam com vitória no vôlei de praia olímpico em Tóquio

Atual campeão olímpico, o Mamute foi capixaba muito exigido no decorrer da partida, mas mostrou que está em ótima forma para buscar mais uma medalha olímpica

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 22:55

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

23 jul 2021 às 22:55
O capixaba Alison, ao lado de Álvaro, venceu a dupla Argentina no vôlei de praia
O capixaba Alison, ao lado de Álvaro, venceu a dupla Argentina no vôlei de praia Crédito: Vitor Jubini
O caminho em busca do ouro olímpico foi aberto com sucesso. Alison e Ávaro filho venceram os argentinos Julian Azaad e Nicolas Capogrosso por 2 sets a 0, na manhã deste sábado (24) em Tóquio (noite de sexta-feira (23) no Brasil, na arena principal do Shiokaze Park, em jogo válido pela primeira fase da competição de vôlei de praia, no Grupo D, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
O Mamute busca sua terceira medalha olímpica. Ao lado de Bruno Schmidt, ele conquistou o ouro na Rio-2016. Já seu parceiro, Álvaro está em busca de sua primeira medalha olímpica. Os brasileiros voltam à quadra na próxima terça-feira (27) às 0h, para encarar a dupla americana formada por  Lucena e Dalhausser.

O JOGO

Em um primeiro set muito equilibrado, Alison marcou o primeiro ponto da dupla brasileira em um belo bloqueio. O Mamute foi muito exigido pelos rivais no início da partida, mas conseguiu fazer pontos importantes. Já Álvaro, mostrou tranquilidade e raça em quadra, e os brasileiros conseguiram vencer o primeiro set por 21 a 16.

Vitória de Alison e Álvaro contra dupla da Argentina no vôlei de praia

Com a obrigatoriedade de vencer o segundo set para se manter viva na partida, a dupla argentina impôs um ritmo muito forte e assumiu a dianteira no placar. Entretanto, Alison e Álvaro equilibraram o jogo e conseguiram virar antes mesmo de chegarem aos 10 pontos. O jogo continuou sendo disputado ponto a ponto, mas os brasileiros tiveram tranquilidade para fecharem o set: 21 a 17 e vitória garantida.

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