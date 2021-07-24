Rosamaria exalta 'alto astral' da seleção feminina de vôlei antes de estreia

A oposta e ponteira Rosamaria destacou o alto astral da seleção brasileira feminina de vôlei antes da estreia nas Olimpíadas de Tóquio. A jogadora disse que o clima do grupo tem sido um diferencial na preparação.

Rosamaria é uma das principais atacantes da seleção feminina de vôlei Crédito: Miriam Jeske/COB

"Nosso grupo gosta muito de trabalhar, mas se diverte junto, tem bom humor, e isso faz toda a diferença, é o ponto alto", disse.

"Não deixamos nos levar por uma energia negativa porque tudo atrai. Olimpíada também é momento, é merecimento. É um grupo que trabalha muito junto e se cobra também", acrescentou.

Será a primeira participação de Rosamaria nas Olimpíadas. Ela destaca que a "ficha caiu" só quando ingressou na Vila Olímpica.

"Você olhar para o lado e estar cercada dos melhores atletas do mundo é incrível. A gente nem sabe para onde olhar porque é uma atmosfera bem legal, de competição, mas junto com uma amizade, uma curiosidade", destacou.