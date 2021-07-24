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Empolgação

Rosamaria exalta 'alto astral' da seleção feminina de vôlei antes de estreia

Será a primeira participação de Rosamaria nas Olimpíadas. Ela destaca que a "ficha caiu" só quando ingressou na Vila Olímpica.

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 21:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2021 às 21:15
 A oposta e ponteira Rosamaria destacou o alto astral da seleção brasileira feminina de vôlei antes da estreia nas Olimpíadas de Tóquio. A jogadora disse que o clima do grupo tem sido um diferencial na preparação.
Vôlei
Rosamaria é uma das principais atacantes da seleção feminina de vôlei Crédito: Miriam Jeske/COB
"Nosso grupo gosta muito de trabalhar, mas se diverte junto, tem bom humor, e isso faz toda a diferença, é o ponto alto", disse.
"Não deixamos nos levar por uma energia negativa porque tudo atrai. Olimpíada também é momento, é merecimento. É um grupo que trabalha muito junto e se cobra também", acrescentou.
Será a primeira participação de Rosamaria nas Olimpíadas. Ela destaca que a "ficha caiu" só quando ingressou na Vila Olímpica.
"Você olhar para o lado e estar cercada dos melhores atletas do mundo é incrível. A gente nem sabe para onde olhar porque é uma atmosfera bem legal, de competição, mas junto com uma amizade, uma curiosidade", destacou.
A seleção brasileira feminina de vôlei estreará nos Jogos Olímpicos de Tóquio neste domingo (25), contra a Coreia do Sul, às 9h45 (de Brasília).

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