Com 14 segundos, Chibana vence no judô e avança para as oitavas

A judoca brasileira Gabriela Chibana derrotou Harriet Bonface, do Malawi, na categoria até 48 kg, na manhã deste sábado (24) no Japão (noite de sexta-feira no Brasil), em sua estreia na modalidade nas Olimpíadas de Tóquio.
Com apenas 14 segundos de luta, Chibana aplicou um ipon perfeito, sem dar chances para Bonface. No mesmo dia, ela ainda volta para disputar a continuidade do campeonato. As oitavas de final acontecem às 00h20, com as quartas 1h40.
A repescagem começa às 5h. As semifinais acontecem a partir das 5h20. A medalha de bronze é decidida às 06h20 e a final às 6h40. Todos os horários são referentes ao fuso de Brasília.