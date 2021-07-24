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Derrota na esgrima

Nathalie Moellhausen cai na estreia e dá adeus aos Jogos de Tóquio

Primeira chance de medalha do Brasil a entrar em ação nas Olimpíadas de Tóquio, a esgrimista Nathalie Moellhausen viu o sonho acabar cedo

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 23:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2021 às 23:17
Nathalie Moellhausen cai na estreia e dá adeus aos Jogos de Tóquio
Nathalie Moellhausen cai na estreia e dá adeus aos Jogos de Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Primeira chance de medalha do Brasil a entrar em ação nas Olimpíadas de Tóquio, a esgrimista Nathalie Moellhausen viu o sonho acabar cedo na manhã deste sábado (24) em Tóquio (noite de sexta-feira (23) no Brasil. Ela foi derrotada no primeiro jogo que fez na chave da espada feminina, pela italiana Rossella Fiamingo, por 10 a 9, no golden score.
Atual campeã mundial e quarta colocada do ranking, Nathalie, 35, era bem cotada ao pódio, mas sua categoria é tida como uma das imprevisíveis da modalidade.
Coincidentemente, Nathalie nasceu em Milão e competiu pela Itália durante boa parte da carreira, sendo inclusive campeã mundial por equipes pelo país europeu, em 2009.

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Filha de mãe ítalo-brasileira e pai ítalo-germânico, ela aceitou convite para defender o Brasil em 2014, e em 2016 obteve o melhor resultado olímpico da esgrima verde-amarela, avançando até as quartas de final no Rio de Janeiro.
Vice-campeã olímpica em 2016, Rossella Fiamingo, 30, é bicampeã mundial (2014 e 2015), mas competiu pouco em 2019 (último ano de calendário normal da modalidade) e ocupa apenas a 63ª posição do ranking da federação internacional.
Nathalie Moellhausen cai na estreia e dá adeus aos Jogos de Tóquio
Nathalie Moellhausen cai na estreia e dá adeus aos Jogos de Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Em Tóquio, o Brasil ainda competirá na esgrima com Guilherme Toldo, no florete, na segunda-feira (26). O país nunca conquistou medalha no esporte.

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