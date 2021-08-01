Bruno Schmidt: "Passei o pior momento da minha vida com a Covid, mas estou aqui"

Bruno e Evandro venceram os poloneses e avançaram para as oitavas no vôlei de praia em Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Disputar uma edição de Olimpíadas significa estar no seleto grupo dos melhores atletas do mundo. Um momento único para qualquer competidor. Agora imagine estar qualificado para a disputa e ser atingido por um vírus responsável por uma pandemia mundial, ter sua saúde prejudicada e ver o sonho ser tomado por uma nuvem de incertezas. Essa foi a realidade do jogador de vôlei de praia Bruno Schmidt, que foi acometido pela Covid-19 em fevereiro, ficou internado, sendo alguns dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e conseguiu dar a volta por cima e retomar atuações em alto nível nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Pouco antes do início das oitavas de final do vôlei de praia no Japão, o atleta que realizou todo o seu tratamento no Espírito Santo lembrou dos dias difíceis que viveu e como foi a luta para retomar a forma física.

"Quando eu saí da UTI, nem eu sabia se voltaria a jogar. Sabia ter quatro meses para estar no meu melhor, e não sabia se chegaria a minha melhor condição. Depois de um mês e meio só fazendo fisioterapia respiratória ainda estava sem condição física nenhuma. Podia ter me entregado, dizer que fui pego pela doença e não teria condições de um cara de 1,80 m, 34 anos, sair de uma UTI pesando 80 kg e chegar aqui competitivo com atletas que estão voando. E que bom que encarei essa. Mas são esses momentos que fazem valer a vida. São esses momentos que vou contar para os meus netos lá na frente, o que eu fiz, o que passei e olha aí: Jogos Olímpicos”.

Em abril, quando Bruno retornou às quadras ao lado de Evandro no Cancún Hub, que trouxe três etapas do Circuito Mundial de Vôlei de praia, o alerta foi ligado para o capixaba e seu parceiro, que decidiram recolher a dupla da competição, após uma atuação bem abaixo do esperado. Daquele momento em diante todos os esforços se voltaram para as Olimpíadas.

"Olha, eu passei o pior momento da minha vida no final de fevereiro e março. Risco de morte. A Covid não escolhe ninguém e eu fui exemplo disso. De repente foram marcadas três etapas no México. O Evandro é um atleta profissional, quer jogar, quer jogar com o time dele, e eu fui encarar essa no México. E chegando lá obviamente não poderia ser diferente, ninguém é super-homem. Ninguém sai de uma situação de acamado para jogar um torneio de vôlei de praia. Eu cheguei para equipe e falei: ‘Eu preciso dar dois ou três passos para trás para chegar nos Jogos Olímpicos competitivo. Se a gente não se recolher, a gente não vai jogar da maneira que a gente quer lá, e lá é o que importa" Bruno Schmidt - Jogador de vôlei de praia

Evandro e Bruno Schmidt venceram a dupla polonesa e avançaram para as oitavas

A partir dali, o processo de evolução de Bruno foi lento, e Evandro precisou esperar a recuperação de seu companheiro. “A gente sentou e conversou sobre o que poderíamos fazer. Eu tive a paciência de esperar o Bruno voltar. Nos unimos. Ele falou, me espera, vamos embora vamos juntos. Então eu decidi esperar. Tive o chá de espera, realmente, entendo que sair de uma condição de Covid para voltar a jogar requer tempo. E hoje, um lance de cada vez a gente vai adquirindo nossas vitórias”, contou Evandro.

Visivelmente emocionado, Bruno agora comemorou o momento da dupla, que venceu os três jogos da primeira fase. “Não foi fácil. Tem muita coisa para correr ainda, mas deu certo. A escolha foi acertada. Que bom que eu tô chegando com mais condições aqui. Estou muito feliz de ter tido coragem e as pessoas certas ao meu lado que me deram a mão para eu fazer a caminhada mais difícil da minha vida.”