"Em Olimpíada tem que estar preparado para tudo", afirma Bruno Schmidt

Bruno e Evandro vencem na estreia Crédito: Christian Dawes/COB

Conquistar a primeira vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio não foi uma missão das mais fáceis para Bruno Schmidt e Evandro. A dupla brasileira teve que recorrer a todos os seus recursos técnicos e táticos para superar os primos Grimalt por 2 sets a 1 na noite deste sábado, no Shiokaze Park.

“Olimpíada é um jogo por dia. Tem que estar preparado para tudo”, declarou Bruno após o fim da partida, reconhecendo o quanto foi exigido pelos chilenos em quadra. Após um primeiro set muito bom, os brasileiros viram os primos Grimalt crescerem no jogo. E a vitória chegou a estar ameaçada no set decisivo.

Mas após o importante triunfo na estreia, Bruno e Evandro agora querem destacar os pontos positivos e corrigirem alguns erros. “O primeiro set mostrou a maneira como Bruno e Evandro querem jogar. No segundo set a gente percebeu que errou mais do que eles tiveram mérito. Principalmente com relação ao nosso saque. É a maior arma do nosso time, mas jogou contra a gente. Começamos a deixar um ou dois erros bobos tomarem conta”, pontuou Bruno.

Para sacramentar o resultado foi preciso muita frieza no tie-break. No momento que o jogo estava mais equilibrado, os brasileiros tiraram uma desvantagem de dois pontos e abriram três de frente. Um momento chave na partida.