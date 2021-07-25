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Vôlei de Praia

"Em Olimpíada tem que estar preparado para tudo", afirma Bruno Schmidt

Ao lado de Evandro, o capixaba teve que dar tudo em quadra para conquistar a vitória no primeiro jogo dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 01:10

Públicado em 

25 jul 2021 às 01:10
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Bruno e Evandro vencem na estreia
Bruno e Evandro vencem na estreia Crédito: Christian Dawes/COB
Conquistar a primeira vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio não foi uma missão das mais fáceis para Bruno Schmidt e Evandro. A dupla brasileira teve que recorrer a todos os seus recursos técnicos e táticos para superar os primos Grimalt por 2 sets a 1 na noite deste sábado, no Shiokaze Park.
“Olimpíada é um jogo por dia. Tem que estar preparado para tudo”, declarou Bruno após o fim da partida, reconhecendo o quanto foi exigido pelos chilenos em quadra. Após um primeiro set muito bom, os brasileiros viram os primos Grimalt crescerem no jogo. E a vitória chegou a estar ameaçada no set decisivo.

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Mas após o importante triunfo na estreia, Bruno e Evandro agora querem destacar os pontos positivos e corrigirem alguns erros. “O primeiro set mostrou a maneira como Bruno e Evandro querem jogar. No segundo set a gente percebeu que errou mais do que eles tiveram mérito. Principalmente com relação ao nosso saque. É a maior arma do nosso time, mas jogou contra a gente. Começamos a deixar um ou dois erros bobos tomarem conta”, pontuou Bruno.
Para sacramentar o resultado foi preciso muita frieza no tie-break. No momento que o jogo estava mais equilibrado, os brasileiros tiraram uma desvantagem de dois pontos e abriram três de frente. Um momento chave na partida.
“A gente sabia que a nossa parte tática tava muito ajustadinha. Se a gente tirasse os erros não forçados, que foram bastantes, a gente ia voltar a pressionar. E foi o que aconteceu. Conseguimos fazer três pontos em uma velocidade bem rápida. Tivemos que jogar tudo. Foi um excelente jogo”, finalizou.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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