Bruno Schmidt e Evandro vencem dupla chilena na estreia em Tóquio

Bruno e Evandro joga contra dupla chilena na Olimpíada de Tóquio Crédito: Reprodução Globo

Após superar um grave caso de Covid-19 e as incertezas deixadas pelas sequelas da doença provocada pelo novo coronavírus, não há mais dúvidas que Bruno Schmidt está recuperado. O capixaba esbanjou talento na quadra principal do Shiokaze Park, e, ao lado de Evandro, conquistou o triunfo em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na noite deste sábado (24).

A dupla brasileira venceu os primos Grimalt por 2 sets a 1 com parciais de 21 a 15, e 16 a 21 e 15 a 12, na partida válida pela primeira rodada do Grupo E, do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bruno e Evandro retornam à quadra na próxima sexta-feira (30), às 9h, quando vão enfrentar os poloneses Bryl e Fijalek.

O JOGO

Já nos minutos iniciais, Bruno e Evandro mostraram que não estavam para brincadeira. Abriram 3 a 0 no placar e passaram a administrar a boa vantagem sobre os rivais chilenos. O saque brasileiro também foi um fator determinante no primeiro set, focam cinco aces. Evandro acertou belos golpes e Bruno abusou das largadinhas e jogadas de efeito para a dupla brasileira fechar o primeiro set em 21 a 15.

O segundo set foi bem mais equilibrado. Os irmãos Grimalt voltaram com tudo e permaneceram à frente do placar desde o começo. Eles conseguiram frear as iniciativas de Evandro, que sentiu o jogo e passou a errar muito. Bruno tentou recorrer ao recurso das largadas, mas foi pouco. No fim, 21 a 16.