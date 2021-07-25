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Vôlei de Praia

Bruno Schmidt e Evandro vencem dupla chilena na estreia em Tóquio

Dupla brasileira sofreu para vencer os primos Grimalt por 2 sets a 1. Mas resultado dá moral para crescer na competição

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 00:05

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

25 jul 2021 às 00:05
Bruno e Evandro joga contra dupla chilena na Olimpíada de Tóquio
Bruno e Evandro joga contra dupla chilena na Olimpíada de Tóquio Crédito: Reprodução Globo
Após superar um grave caso de Covid-19 e as incertezas deixadas pelas sequelas da doença provocada pelo novo coronavírus, não há mais dúvidas que Bruno Schmidt está recuperado. O capixaba esbanjou talento na quadra principal do Shiokaze Park, e, ao lado de Evandro, conquistou o triunfo em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na noite deste sábado (24).
A dupla brasileira venceu os primos Grimalt por 2 sets a 1 com parciais de 21 a 15, e 16 a 21 e 15 a 12, na partida válida pela primeira rodada do Grupo E, do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bruno e Evandro retornam à quadra na próxima sexta-feira (30), às 9h, quando vão enfrentar os poloneses Bryl e Fijalek.

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O JOGO

Já nos minutos iniciais, Bruno e Evandro mostraram que não estavam para brincadeira. Abriram 3 a 0 no placar e passaram a administrar a boa vantagem sobre os rivais chilenos. O saque brasileiro também foi um fator determinante no primeiro set, focam cinco aces. Evandro acertou belos golpes e Bruno abusou das largadinhas e jogadas de efeito para a dupla brasileira fechar o primeiro set em 21 a 15. 
O segundo set foi bem mais equilibrado. Os irmãos Grimalt voltaram com tudo e permaneceram à frente do placar desde o começo. Eles conseguiram frear as iniciativas de Evandro, que sentiu o jogo e passou a errar muito. Bruno tentou recorrer ao recurso das largadas, mas foi pouco. No fim, 21 a 16. 
O terceiro set foi lá e cá, sem margem para erro. Os chilenos continuaram tentando tirar Evandro do jogo, mas ele conseguiu surpreender nos ataques e responder com bons bloqueios. Na reta final do segundo set a dupla brasileira teve forças para sair de uma desvantagem de dois pontos e abrir três de frente, e vencer por 15 a 12.

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