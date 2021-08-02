Bruno Schmidt e Evandro perdem para dupla da Letônia e estão fora da Olimpíada

Bruno Schmidt e Evandro em partida das oitavas de final do vôlei de praia nas Olimpíadas Crédito: Vitor Jubini

Bruno Schmidt e Evandro estão eliminados do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O capixaba e o carioca não conseguiram superar a dupla da Letônia formada por Plavins e Tocs, na madrugada desta segunda-feira (02), no Shiokaze Park, e perderam o jogo por 2 sets a 0, parciais de 19 a 21 e 18 a 21, a partida que era válida pelas oitavas de final.

Os brasileiros lutaram muito, mas o jogo não encaixou. Visivelmente não estavam em seus melhores dias e também viram grande atuação dos rivais. O saque de Evandro, uma das principais armas da dupla não foi tão eficiente desta vez, e muitos ataques de Bruno foram defendidos pelos letões. Infelizmente, não deu dessa vez.

O JOGO

O início do jogo foi tenso para os brasileiros. Os letões colocaram dois pontos de vantagem e se mantiveram à frente do placar. Evandro não conseguiu encaixar bons saques, mas incomodava nos bloqueios. Muito exigido, Bruno atacou várias vezes, mas a dupla da Lituânia conseguia se manter à frente até o placar de 12 a 10. Foi aí que a dupla brasileira virou o jogo em bloqueio de Evandro e colocou 13 a 12 no placar.

Mas a dianteira dos meninos do Brasil durou pouquíssimo. A dupla da Letônia virou rapidamente para 15 a 13. Com Evandro eficiente no ataque e com seu primeiro ace, os brasileiros igualaram o jogo em 16 a 16. Após várias trocas de ponto, Plavins e Tocs fecharam o primeiro set em 21 a 19.

A dupla de vôlei de praia Bruno Schmidt e Evandroperde para dupla letã e é eliminada das olimpíadas de Tóquio nas oitavas de final do torneiro