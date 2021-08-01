Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Paulo André Camilo não consegue vaga na final olímpica nos 100m rasos
Atletismo

Paulo André Camilo não consegue vaga na final olímpica nos 100m rasos

Velocista capixaba correu os 100 metros em sua bateria semifinal no tempo de 10s31

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 08:30

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

01 ago 2021 às 08:30
Paulo André Camilo disputou a terceira bateria semifinal e terminou na oitava colocação
Paulo André Camilo disputou a terceira bateria semifinal e terminou na oitava colocação Crédito: Vitor Jubini
Ainda não foi desta vez que Paulo André Camilo conseguiu um lugar na final olímpica nos 100m rasos.  Na manhã deste domingo (01), o velocista capixaba terminou a sua bateria semifinal na oitava colocação com o tempo de 10s31, e foi eliminado da prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio.  
Na mesma bateria que o capixaba, avançaram o chinês Su Bingtian com o tempo de 9s83, o americano Ronnie Baker com o mesmo tempo do velocista chinês, o italiano Lamont Marcell, que correu a prova em 9s84, e o sul-africano Akani Simbine com o tempo de 9.90.

Veja Também

Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no salto nas Olimpíadas de Tóquio

Natação: Bruno Fratus leva o bronze nos 50m livre

Em sua bateria de eliminatória, Paulo André Camilo correu os 100 m em 10s17 para garantir a classificação para a semifinal, onde teve desempenho bem abaixo. Visivelmente chateado após o fim da prova, o capixaba lamentou seu resultado e admitiu que não foi o resultado esperado. 
“Minha prova foi bem estranha para falar a real. Acredito que foi um pouco de sobrecarga de ontem para hoje. O fator psicológico também interfere nisso. Mas tô maduro para absorver isso. Foi um tempo bem alto mesmo eu sei. Ainda estou captando tudo o que aconteceu. Eu sei que muitos apostavam até nos 9 segundos, mas Olimpíada é isso. O 100 m não permite erro e a Olimpíada muito menos. Agora é botar a cabeça no lugar e pensar no revezamento”. 

Paulo André Camilo na semifinal dos 100m rasos nas Olimpíadas de Tóquio

Paulo André Camilo e o conjunto brasileiro disputam as eliminatórias do revezamento 4x100m na próxima quarta-feira (04), às 23h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paulo Andre Camilo Atletismo Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados