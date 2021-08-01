Paulo André Camilo não consegue vaga na final olímpica nos 100m rasos

Paulo André Camilo disputou a terceira bateria semifinal e terminou na oitava colocação Crédito: Vitor Jubini

Ainda não foi desta vez que Paulo André Camilo conseguiu um lugar na final olímpica nos 100m rasos. Na manhã deste domingo (01), o velocista capixaba terminou a sua bateria semifinal na oitava colocação com o tempo de 10s31, e foi eliminado da prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na mesma bateria que o capixaba, avançaram o chinês Su Bingtian com o tempo de 9s83, o americano Ronnie Baker com o mesmo tempo do velocista chinês, o italiano Lamont Marcell, que correu a prova em 9s84, e o sul-africano Akani Simbine com o tempo de 9.90.

Em sua bateria de eliminatória, Paulo André Camilo correu os 100 m em 10s17 para garantir a classificação para a semifinal, onde teve desempenho bem abaixo. Visivelmente chateado após o fim da prova, o capixaba lamentou seu resultado e admitiu que não foi o resultado esperado.

“Minha prova foi bem estranha para falar a real. Acredito que foi um pouco de sobrecarga de ontem para hoje. O fator psicológico também interfere nisso. Mas tô maduro para absorver isso. Foi um tempo bem alto mesmo eu sei. Ainda estou captando tudo o que aconteceu. Eu sei que muitos apostavam até nos 9 segundos, mas Olimpíada é isso. O 100 m não permite erro e a Olimpíada muito menos. Agora é botar a cabeça no lugar e pensar no revezamento”.

Paulo André Camilo na semifinal dos 100m rasos nas Olimpíadas de Tóquio