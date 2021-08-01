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Ginástica Artística

Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no salto nas Olimpíadas de Tóquio

Essa é a segunda medalha da ginasta brasileira nesta edição dos Jogos Olímpicos. Brilha, Rebeca!

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 06:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 ago 2021 às 06:42
Rebeca conquistou a medalha de ouro no salto
Rebeca conquistou a medalha de ouro no salto Crédito: Miriam Jeske/COB
Três dias após conquistar a primeira medalha da ginástica artística feminina do Brasil, a prata no individual geral, Rebeca Andrade deu continuidade à história que está escrevendo nas Olimpíadas de Tóquio. Num capítulo ainda mais emblemático, ela ganhou a medalha de ouro na disputa do salto neste domingo (1º).
A média dos seus dois saltos foi 15.083, abaixo do que apresentou na classificação, mas o suficiente para garantir a conquista histórica. A americana Mykayla Skinner ficou com a prata (14.916), e a sul-coreana Yeo Seojeong, com o bronze (14.733).

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Rebeca conquistou a medalha de ouro no salto
Rebeca conquistou a medalha de ouro no salto Crédito: Miriam Jeske/COB
Rebeca é a primeira brasileira a ganhar duas medalhas na mesma edição olímpica. E ela ainda poderá conquistar a terceira. Nesta segunda-feira (2), disputará a final do solo, às 5h57.
O único brasileiro a somar três medalhas no mesmo evento foi o canoísta Isaquias Queiroz na Rio-2016.

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