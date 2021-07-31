Final da ginástica artística e Brasil x Alemanha no handebol neste domingo (1)

Uma das mais recentes rivalidades esportivas, Brasil x Alemanha terá mais um capítulo, dessa vez pelo handebol das Olimpíadas de Tóquio e com capixaba no meio. A agenda deste domingo (1) reserva ainda as finais do salto na ginástica rítmica e muito mais. Confira abaixo:
VELA
470 - Feminino, 7ª e 8ª regatas
- 00h05
Nacra 17 - Misto, 10ª 11ª e 12ª regatas
- 00h05
470 - Masculino, 7ª e 8ª regatas
- 00h15
Finn - Masculino, 9ª e 10ª regatas
- 3h05
TÊNIS DE MESA
Equipes - Masculino, oitavas de final
- 2h30
Equipes - Feminino, oitavas de final
- 7h30
GINÁSTICA ARTÍSTICA
Salto - Feminino, FINAL
- 5h55
BOXE
Hebert Conceição x Abilkhan Amankul (KAZ) - Masculino, peso médio, quartas de final
- 6h18
HANDEBOL
Brasil x Alemanha - Masculino, fase de grupos, 5ª rodada
- 7h30
Brasil x França - Feminino, fase de grupos, 5ª rodada
- 23h
ATLETISMO
400m com barreiras - Masculino, semifinal
- 9h05
200m rasos - Feminino, oitavas de final
- 22h30
CANOAGEM VELOCIDADE
C2 1000m - Masculino, classificatórias
- 22h05
K1 1000m - Masculino, classificatórias
- 22h21
LEVANTAMENTO DE PESO
Até 87kg - Feminino, grupo B
- 23h50