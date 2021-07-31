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Agenda olímpica

Final da ginástica artística e Brasil x Alemanha no handebol neste domingo (1)

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos atletas do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 20:00

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 jul 2021 às 20:00
Brasil vence a primeira no handebol masculino em Tóquio
Brasil enfrenta a Alemanha pelo handebol masculino em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Uma das mais recentes rivalidades esportivas, Brasil x Alemanha terá mais um capítulo, dessa vez pelo handebol das Olimpíadas de Tóquio e com capixaba no meio. A agenda deste domingo (1) reserva ainda as finais do salto na ginástica rítmica e muito mais. Confira abaixo:

VELA

470 - Feminino, 7ª e 8ª regatas
  • 00h05
Nacra 17 - Misto, 10ª 11ª e 12ª regatas
  • 00h05
Brasil compete em várias modalidades na vela nas Olimpíadas de Tóquio 2020
Brasil compete em várias modalidades na vela nas Olimpíadas de Tóquio 2020 Crédito: Júlio César Guimarães/COB
470 - Masculino, 7ª e 8ª regatas
  • 00h15
Finn - Masculino, 9ª e 10ª regatas
  • 3h05

TÊNIS DE MESA

Equipes - Masculino, oitavas de final
  • 2h30
Tênis de mesa brasileiro disputa as oitavas por equipes
Tênis de mesa brasileiro disputa as oitavas por equipes Crédito: Miriam Jeske/COB
Equipes - Feminino, oitavas de final
  • 7h30

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Salto - Feminino, FINAL
  • 5h55
Hebert Conceição está nas quartas de final do boxe
Hebert Conceição está nas quartas de final do boxe Crédito: Miriam Jeske/COB

BOXE

Hebert Conceição x Abilkhan Amankul (KAZ) - Masculino, peso médio, quartas de final
  • 6h18

HANDEBOL

Brasil x Alemanha - Masculino, fase de grupos, 5ª rodada
  • 7h30
Brasil x França - Feminino, fase de grupos, 5ª rodada
  • 23h

ATLETISMO

400m com barreiras - Masculino, semifinal
  • 9h05
O Brasil está na semifinal dos 400m com barreiras no atletismo
O Brasil está na semifinal dos 400m com barreiras no atletismo Crédito: Júlio César Guimarães/COB
200m rasos - Feminino, oitavas de final
  • 22h30

CANOAGEM VELOCIDADE

C2 1000m - Masculino, classificatórias
  • 22h05
K1 1000m - Masculino, classificatórias
  • 22h21
Brasil tem representantes no levantamento de peso
Brasil tem representantes no levantamento de peso Crédito: Jonne Roriz

LEVANTAMENTO DE PESO

Até 87kg - Feminino, grupo B
  • 23h50

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