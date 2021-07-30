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"Calma, buc***"

Alison se diverte com palavrão ao vivo e vibra com recuperação e classificação

Sem saber que o momento íntimo tinha vazado, o capixaba  foi alertado pelos jornalistas sobre a situação engraçada. A partida representou uma recuperação da dupla brasileira, que venceu e passou em primeiro no grupo

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 11:29

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

30 jul 2021 às 11:29
Alison e Álvaro vencem dupla holandesa e avançam nas Olimpíadas de Tóquio
Alison e Álvaro vencem dupla holandesa e avançam nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Um momento diferente chamou a atenção na transmissão de Brasil x Holanda pelo vôlei de praia na manhã desta quinta-feira (29). Durante uma das paradas, o capixaba Alison Cerutti, que faz dupla com Álvaro Filho, foi flagrado soltando um sonoro palavrão para seu companheiro. "Respira! Calma, b*****, c******!", recomendou Alison em um dos momentos tensos da partida. O vídeo viralizou nas redes sociais.
Após a partida, a situação foi o assunto que dominou a entrevista coletiva com o campeão olímpico. Sem saber que o momento íntimo tinha vazado, o Mamute foi alertado pelos jornalistas sobre a situação. Ele levou na boa e se desculpou.
  • Jornalista "Queria informar que vocês estão viralizando, viraram meme, por causa de algo que vocês falaram." 
  • Alison: "Porra, não fala isso!" Jornalista: "Você disse 'Calma, b*****' na Globo." 
  • Alisson: "'Calma, b****'? Sério isso? Ah não. Foi mal, galera. É o mundo de hoje. O assessor resolve depois. A gente tinha ali que puxar o freio de mão, passar a segunda marcha, a terceira. O 'Calma, b****' foi isso." 
O incentivo de Alison para Álvaro surtiu efeito. A dupla brasileira conseguiu vencer os holandeses Brouwer e Meeuwsen por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 24 a 22, na arena montada no Shiokaze Park. A partida representou uma recuperação da dupla brasileira, que venceu e passou em primeiro lugar do grupo, depois de sofrer uma derrota no jogo anterior. Os adversários na fase decisiva ainda não estão definidos.

Alison e Álvaro vencem última partida a 1ª fase no vôlei de praia

“Nossa chave era a da morte, saímos do Brasil sabendo disso. Olimpíada é isso, no segundo jogo faltou um pouco dessa intensidade de hoje, mas a gente teve humildade para reconhecer isso e a nossa postura foi diferente hoje”, vibrou o capixaba com a classificação.

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