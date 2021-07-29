"Xingamento motivacional" de Alison arranca risadas de narrador e viraliza; assista

Aaaah, o espírito olímpico. Nada como, no meio do calor de uma partida, ouvir do seu companheiro de equipe palavras de incentivo e motivação. Aquela frase precisa, dita no momento certo, que se torna combustível para conseguir vencer o cansaço, a pressão e, claro, o oponente.

Bom, o nosso capixaba do vôlei de praia, Alison Cerutti, o Mamute, usou uma técnica um pouco, digamos, diferente para tentar impulsionar e levantar o astral de seu parceiro, Álvaro Filho. No meio de um tempo técnico durante a partida contra a Holanda, com a dupla precisando da vitória, o atleta, ao tentar pedir calma para Álvaro, usou palavrões que deixaram até o narrador da Globo, Luis Roberto, constrangido.