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Deu certo, p****!

"Xingamento motivacional" de Alison arranca risadas de narrador e viraliza; assista

O capixaba, ao tentar motivar o companheiro Álvaro Filho durante um tempo técnico na partida contra a Holanda, acabou passando um pouco do limite no incentivo. Fato é que deu resultado e a dupla venceu por 2 a 0

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 16:29

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 jul 2021 às 16:29
Alison e Álvaro vencem dupla holandesa e avançam nas Olimpíadas de Tóquio
Alison e Álvaro venceram dupla holandesa e avançam nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Aaaah, o espírito olímpico. Nada como, no meio do calor de uma partida, ouvir do seu companheiro de equipe palavras de incentivo e motivação. Aquela frase precisa, dita no momento certo, que se torna combustível para conseguir vencer o cansaço, a pressão e, claro, o oponente.
Bom, o nosso capixaba do vôlei de praia, Alison Cerutti,  o Mamute, usou uma técnica um pouco, digamos, diferente para tentar impulsionar e levantar o astral de seu parceiro, Álvaro Filho. No meio de um tempo técnico durante a partida contra a Holanda, com a dupla precisando da vitória, o atleta, ao tentar pedir calma para Álvaro, usou palavrões que deixaram até o narrador da Globo, Luis Roberto, constrangido.
"Respira! Calma, b*****, c******!"
Alison Ceruti - Atleta do vôlei de praia do Brasil
O momento, registrado em alto e bom som pela transmissão, arrancou risada desconcertadas de Luis Roberto. E, claro, o vídeo viralizou nas redes sociais. Confira abaixo:
Mesmo dito de forma ríspida, o incentivo de Alison para Álvaro surtiu efeito. A dupla brasileira conseguiu vencer os holandeses Brouwer e Meeuwsen por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 24 a 22, na manhã desta quinta-feira (29), na arena montada no Shiokaze Park. Os brasileiros alcançaram o segundo triunfo na competição de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio e garantiram a classificação às oitavas de final do torneio.

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