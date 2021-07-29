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Na disputa

Dupla brasileira vence Canadá e avança para as oitavas no vôlei de praia

Em partida válida pelo Grupo C, Duda e Ágatha fizeram bela partida, apesar de equilibrada, e conseguiram a vitória no primeiro set por 21 a 18 e repetiram placar na segunda parcial

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:31
Vôlei de praia
Agatha e Duda venceram e se classificaram no vôlei de praia Crédito: Divulgação/COB
O Brasil venceu o Canadá por 2 sets a 0, nesta quinta-feira (28), e avançou com sua primeira dupla para as oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio no vôlei de praia feminino. Em partida válida pelo Grupo C, Duda e Ágatha fizeram bela partida, apesar de equilibrada, e conseguiram a vitória no primeiro set por 21 a 18 e repetiram placar na segunda parcial.

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A dupla brasileira enfrentou as canadenses Bansley e Brandie e tiveram dificuldade para abrir vantagem. Com o jogo bem disputado e ataques dos dois lados, a Duda e Ágatha se mantiveram tranquilas para buscar o resultado e sair com a classificação.
No primeiro set a dupla do Canadá errou muito, foram 9 erros contra 2 do Brasil, e Duda e Ágatha se aproveitaram para criar a vantagem. O segundo set também foi nivelado, mas as brasileiras foram melhores e consolidaram a vitória.
Na fase preliminar da competição, a dupla brasileira ganhou o primeiro jogo contra a Argentina por 2 sets a 0, foi derrotada na segunda partida contra as chinesas por 2 sets a 0 e buscou nesta quinta a recuperação para avançar para a próxima fase.

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