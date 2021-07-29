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Vôlei de Praia

Alison e Álvaro Filho batem holandeses e avançam nas Olimpíadas de Tóquio

Os brasileiros estão garantidos nas oitavas de final da competição e aguardam complemento da rodada para conhecerem adversários

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:00

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:00
Alison e Álvaro vencem no vôlei de praia e avançam para próxima fase em Tóquio
Alison e Álvaro vencem no vôlei de praia e avançam em primeiro para próxima fase em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Alison e Álvaro Filho fizeram as pazes com a vitória. O capixaba e o alagoano venceram os holandeses Brouwer e Meeuwsen por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 24 a 22, na manhã desta quinta-feira (29), na arena montada no Shiokaze Park. Os brasileiros alcançaram o segundo triunfo na competição de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio e garantiram a classificação às oitavas de final do torneio.

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Alison e Álvaro se classificaram na primeira colocação do Grupo D e agora esperam o complemento de jogos da primeira fase para conhecerem os próximos rivais.

O JOGO

No primeiro lance da partida, Alison abriu o placar para a dupla brasileira com uma bela largadinha. Era o anúncio de uma atuação bastante consistente. Contra os até então invictos holandeses, o Mamute e Álvaro Filho foram muito exigidos. Chegaram a ficar atrás do placar por metade do set, mas conseguiram encaixar o jogo e chegar. Alison foi eficiente nos bloqueios e Alvinho mostrou a segurança de sempre. Vitória por 21 a 14 no primeiro set. 
Alison e Álvaro mantiveram o ritmo no início do segundo set e abriram vantagem. Mas rapidamente Brouwer e Meeuwsen equilibraram o jogo e chegaram ao empate. A partida seguiu muito equilibrada e com alternâncias na liderança do placar. Na disputa ponto a ponto, melhor para os brasileiros que fecharam o set em 24 a 22.

Alison e Álvaro vencem última partida a 1ª fase no vôlei de praia

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