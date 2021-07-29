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Sem sustos

Brasil vence Japão e se firma em segundo no vôlei feminino; Macris se machuca

Seleção feminina venceu por 3 sets a 0 (16-25, 18-25 e 24-26). Brasil está em segundo no grupo A

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 10:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 10:08
Vôlei
O Brasil superou o Japão sem sustos e venceu mais uma nas Olimpíadas Crédito: DIvulgação/COB
Apesar da vitória, uma preocupação: no terceiro set, Macris saiu de quadra chorando muito após sentir o tornozelo direito. Ela foi carregada para fora de quadra e atendida pelo médico da seleção e teve que colocar gelo no pé, o que desequilibrou a equipe em quadra.
A seleção brasileira venceu o Japão pelo Grupo A do torneio feminino de vôlei por 3 sets a 0 (16-25, 18-25 e 24-26). Com o resultado desta quinta-feira (28), o Brasil segue na segunda posição da tabela do Grupo A, atrás apenas da Sérvia. Gabi e Fê Garay foram as maiores pontuadoras da seleção.

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O Brasil iniciou a partida com um ritmo muito forte em quadra. A equipe viu Tandara um pouco apagada, mas Gabi assumiu a liderança nos pontos e colocou o Brasil na frente. As japonesas foram pouco combativas. O Brasil chegou a desperdiçar três set points, mas ainda assim conquistou o primeiro set.
Na segunda etapa, o roteiro foi parecido. Apesar de a equipe do Japão conseguir manter a partida um pouco mais equilibrada no início, o Brasil logo voltou a abrir a vantagem.
O Japão tinha uma última chance de tentar se recuperar na partida. A equipe entrou mais agressiva no terceiro set e chegou a ficar à frente no placar.
Após a lesão de Macris, a seleção se desestabilizou, e Natalia precisou assumir uma posição de liderança para estimular o time no jogo. Sob a liderança dela, de Carol Gattaz e de Fernanda Garay, a equipe brasileira conquistou a vitória.

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