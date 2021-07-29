Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Tóquio bate recorde de novos casos de Covid pelo terceiro dia seguido
Mais de 3 mil novos casos

Tóquio bate recorde de novos casos de Covid pelo terceiro dia seguido

Foram registrados 3.865 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Segundo a administração local, a média móvel de sete dias atualmente é de 2.224

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 07:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 07:55
Anéis olímpicos na Baía de Tóquio, no Japão
Anéis olímpicos na Baía de Tóquio, no Japão Crédito: Tóquio 2020
A prefeitura de Tóquio divulgou nessa quinta-feira (29) os novos casos diários de coronavírus na cidade, e a cifra bateu recorde pelo terceiro dia seguido.
Foram registrados 3.865 novos casos de Covid-19 em 24 horas, 1.886 a mais que o visto exatamente uma semana atrás.
Na quarta (28), pela primeira vez a capital japonesa havia ultrapassado os 3.000 casos em um dia.
Ainda segundo a administração local, a média móvel de sete dias atualmente é de 2.224.
Enquanto isso, a cidade é sede das Olimpíadas, que vão até o dia 8 de agosto.

Veja Também

Brasileiro fica fora da decisão no remo single skiff em Tóquio

Guilherme Costa termina na 8ª colocação na final dos 800m livre em Tóquio

Ana Sátila e Pepê Gonçalves avançam às semifinais na canoagem slalom em Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tóquio Covid-19 Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados