Tóquio bate recorde de novos casos de Covid pelo terceiro dia seguido

Anéis olímpicos na Baía de Tóquio, no Japão Crédito: Tóquio 2020

A prefeitura de Tóquio divulgou nessa quinta-feira (29) os novos casos diários de coronavírus na cidade, e a cifra bateu recorde pelo terceiro dia seguido.

Foram registrados 3.865 novos casos de Covid-19 em 24 horas, 1.886 a mais que o visto exatamente uma semana atrás.

Na quarta (28), pela primeira vez a capital japonesa havia ultrapassado os 3.000 casos em um dia.

Ainda segundo a administração local, a média móvel de sete dias atualmente é de 2.224.