Sem medalha

Guilherme Costa termina na 8ª colocação na final dos 800m livre em Tóquio

O nadador brasileiro havia se classificado para a final com o 5° melhor tempo das etapas qualificatórias, mas não foi bem na final dos 800 m livre nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 23:19

Agência FolhaPress

Guilherme Costa disputa a final dos 800m livre Crédito: Jonne Roriz/COB
O nadador brasileiro Guilherme Costa não foi bem na final dos 800 m livre nas Olimpíadas de Tóquio2020, nesta quinta-feira (29, no horário local), ainda noite de quarta (28) no Brasil.
Ele teve um início razoável, mas perdeu força próximo da metade da prova e terminou em oitavo lugar, com certa distância dos outros concorrentes.
O ouro ficou com o norte-americano Robert Finke. Completaram o pódio o italiano Gregorio Paltrinieri, que ficou com prata, e o ucraniano Mykhailo Romanchuk, medalhista de bronze.
Paltrinieri liderou a prova até os 700 m e foi superado por Finke na parte derradeira da disputa. O italiano abriu uma boa distância no começo e criou a expectativa de que pudesse quebrar o recorde mundial, mas não conseguiu manter o ritmo.

