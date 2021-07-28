Hugo Calderano perde de virada para alemão no tênis de mesa e dá adeus aos Jogos

Hugo Calderano começou bem, mas levou a virada e foi eliminado nas quartas de final Crédito: Wander Roberto/COB

Primeiro mesatenista brasileiro a chegar nas quartas de final dos Jogos Olímpicos, o carioca Hugo Calderano não resistiu ao alemão Dimitrij Ovtcharov e foi eliminado na manhã desta quarta-feira (28) de Tóquio-2020 . Hugo perdeu, de virada, por 4 sets 2 (11/7, 11/5, 8/11, 7/11, 8/11 e 2/11), no Ginásio Metropolitano, e dá adeus às Olimpíadas.

A partida começou bem equilibrada. O alemão venceu os dois primeiros pontos e, em momento tenso do jogo, Calderano tirou uma chiquita da cartola para passar à frente, 5 a 4.

Na segunda parcial, o brasileiro emplacou dois pontos no saque e liderou a contagem desde o início. Com jogo bem agressivo, Calderano chegou a fazer 8 a 4 na terceira parcial, mas tomou uma virada: 11 a 8 para Ovtcharov. Calderano sentiu o golpe. Tanto que, na terceira parcial, ficou três vezes na rede e viu o alemão empatar a partida.