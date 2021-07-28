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Hugo Calderano perde de virada para alemão no tênis de mesa e dá adeus aos Jogos

Hugo perdeu, de virada, por 4 sets 2 (11/7, 11/5, 8/11, 7/11, 8/11 e 2/11), no Ginásio Metropolitano, e se despediu da competição de simples das Olimpíadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 10:33

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 10:33

Tênis de mesa
Hugo Calderano começou bem, mas levou a virada e foi eliminado nas quartas de final Crédito: Wander Roberto/COB
Primeiro mesatenista brasileiro a chegar nas quartas de final dos Jogos Olímpicos, o carioca Hugo Calderano não resistiu ao alemão Dimitrij Ovtcharov e foi eliminado na manhã desta quarta-feira (28) de Tóquio-2020. Hugo perdeu, de virada, por 4 sets 2 (11/7, 11/5, 8/11, 7/11, 8/11 e 2/11), no Ginásio Metropolitano, e dá adeus às Olimpíadas.

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A partida começou bem equilibrada. O alemão venceu os dois primeiros pontos e, em momento tenso do jogo, Calderano tirou uma chiquita da cartola para passar à frente, 5 a 4.
Na segunda parcial, o brasileiro emplacou dois pontos no saque e liderou a contagem desde o início. Com jogo bem agressivo, Calderano chegou a fazer 8 a 4 na terceira parcial, mas tomou uma virada: 11 a 8 para Ovtcharov. Calderano sentiu o golpe. Tanto que, na terceira parcial, ficou três vezes na rede e viu o alemão empatar a partida.
A classificação às quartas já havia sido enaltecida como um feito inédito da modalidade no Brasil. O tenista superou a sua própria campanha nas Olimpíadas do Rio-2016 e a de Hugo Hoyama em Atlanta-1996 -ambos caíram nas oitavas. O tênis de mesa entrou para programação das Olimpíadas desde os Jogos de Seul-1988.

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