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Solidariedade

Adriano Imperador apoia decisão de Simone Biles de abandonar final olímpica

Após a decisão da norte-americana  de não competir na final do individual geral da ginástica nas Olimpíadas de Tóquio, o ex-jogador se sensibilizou, e disse entender o momento psicológico pelo qual a ginasta está passando

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 22:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 22:58
Olimpíadas
Simones Biles mostrou-se insegura para competir na continuidade da ginástica em Tóquio Crédito: COI
O ex-jogador de futebol Adriano Imperador, 39, usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para apoiar a decisão da norte-americana Simone Biles de abandonar as finais por equipes e individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio. Ela afirmou ter deixado as disputas para cuidar da saúde mental.
"Simone Biles... sei exatamente o que está passando, não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça! Passei por isso e até hoje sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins, Simone Biles", escreveu o ex-jogador, em uma publicação no Instagram acompanhada da foto da ginasta.
Ídolo do Flamengo, Adriano entrou em depressão após a morte do pai, em 2004. Após um início de carreira brilhante, caiu de rendimento e retornou ao futebol brasileiro. Teve momentos esporádicos de bom desempenho, mas jamais repetiu suas atuações excepcionais.
Em texto publicado em maio deste ano no site The Players' Tribune, Adriano disse que seu amor pelo futebol nunca mais foi o mesmo após a perda do pai. Contou que começou a beber, não queria treinar e só pensava em voltar ao Brasil.

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Adriano admitiu que desistiu de milhões, mas questionou quanto vale a paz de espírito. O ex-jogador reclamou que a imprensa dizia que ele tinha sumido e estava na favela se drogando, mas insistiu que estava apenas desolado com a morte do pai.

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