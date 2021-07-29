Adriano Imperador apoia decisão de Simone Biles de abandonar final olímpica

Simones Biles mostrou-se insegura para competir na continuidade da ginástica em Tóquio Crédito: COI

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador, 39, usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para apoiar a decisão da norte-americana Simone Biles de abandonar as finais por equipes e individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio. Ela afirmou ter deixado as disputas para cuidar da saúde mental.

"Simone Biles... sei exatamente o que está passando, não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça! Passei por isso e até hoje sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins, Simone Biles", escreveu o ex-jogador, em uma publicação no Instagram acompanhada da foto da ginasta.

Simone Biles… sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça!



Passei por isso e até hj sou questionado.



Que Deus perdoe essas pessoas ruins pic.twitter.com/ce2SUl4olr — Adriano Imperador (@A10imperador) July 28, 2021

Ídolo do Flamengo, Adriano entrou em depressão após a morte do pai, em 2004. Após um início de carreira brilhante, caiu de rendimento e retornou ao futebol brasileiro. Teve momentos esporádicos de bom desempenho, mas jamais repetiu suas atuações excepcionais.

Em texto publicado em maio deste ano no site The Players' Tribune, Adriano disse que seu amor pelo futebol nunca mais foi o mesmo após a perda do pai. Contou que começou a beber, não queria treinar e só pensava em voltar ao Brasil.