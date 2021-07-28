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Olimpíadas

Brasil sofre terceira derrota no handebol masculino e vaga nas quartas fica mais distante

Com o capixaba Vinícius Teixeira em quadra, a seleção brasileira perdeu para Espanha por 32 a 25, nesta quarta-feira (28). O Brasil segue na quinta posição do Grupo A, fora da zona de classificação para as quartas

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 10:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 10:02
Brasil perde para Espanha e segue sem vencer no handebol masculino
Brasil perde para Espanha e segue sem vencer no handebol masculino Crédito: IHF/ Divulgação
A seleção brasileira perdeu para Espanha por 32 a 25, nesta quarta-feira (28) no handebol masculino das Olimpíadas de Tóquio. Com o resultado, terceira derrota na competição, o Brasil segue na quinta posição do Grupo A, fora da zona de classificação para as quartas. O capixaba Vinícius Teixeira esteve em quadra e marcou um dos gols brasileiros. 
A seleção brasileira começou a partida abrindo uma vantagem de quatro gols sobre os espanhóis nos primeiros 10 minutos. A equipe cometeu algumas faltas importantes e perdeu Thiago Ponciano por dois minutos, mas conseguiu se segurar.
O Brasil se manteve à frente no placar até os 22 minutos da primeira etapa, quando a Espanha conseguiu igualar o placar e as equipes seguiram na briga ponto a ponto. Nos dois últimos minutos, os espanhóis conseguiram a virada e o primeiro tempo terminou em 18 a 16 para a equipe europeia.
O início do segundo tempo foi mais complicado para o Brasil. A seleção tentou buscar o resultado, mas os espanhóis conseguiam manter a vantagem entre 2 e 4 pontos. Por vezes, a defesa sofreu com o contra-ataque veloz e o goleiro Ferrugem não conseguia fazer a defesa.
O ataque brasileiro também passou por um apagão e o Brasil passou mais de 10 minutos sem marcar gols. Com isso, não conseguiu superar os adversários, que deixaram o placar ainda mais elástico e conquistaram a vitória.
Faltam dois jogos para o fim da fase de grupos e os quatro melhores colocados garantem vaga nas quartas. O próximo jogo do Brasil será contra a Argentina, que também tem três derrotas no torneio. A disputa acontece às 21h (de Brasília) desta quinta-feira (29). O último jogo será contra a Alemanha, às 7h30 do dia 1º de agosto.

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