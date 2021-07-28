Brasil sofre terceira derrota no handebol masculino e vaga nas quartas fica mais distante

Brasil perde para Espanha e segue sem vencer no handebol masculino Crédito: IHF/ Divulgação

A seleção brasileira perdeu para Espanha por 32 a 25, nesta quarta-feira (28) no handebol masculino das Olimpíadas de Tóquio. Com o resultado, terceira derrota na competição, o Brasil segue na quinta posição do Grupo A, fora da zona de classificação para as quartas. O capixaba Vinícius Teixeira esteve em quadra e marcou um dos gols brasileiros.

A seleção brasileira começou a partida abrindo uma vantagem de quatro gols sobre os espanhóis nos primeiros 10 minutos. A equipe cometeu algumas faltas importantes e perdeu Thiago Ponciano por dois minutos, mas conseguiu se segurar.

O Brasil se manteve à frente no placar até os 22 minutos da primeira etapa, quando a Espanha conseguiu igualar o placar e as equipes seguiram na briga ponto a ponto. Nos dois últimos minutos, os espanhóis conseguiram a virada e o primeiro tempo terminou em 18 a 16 para a equipe europeia.

O início do segundo tempo foi mais complicado para o Brasil. A seleção tentou buscar o resultado, mas os espanhóis conseguiam manter a vantagem entre 2 e 4 pontos. Por vezes, a defesa sofreu com o contra-ataque veloz e o goleiro Ferrugem não conseguia fazer a defesa.

O ataque brasileiro também passou por um apagão e o Brasil passou mais de 10 minutos sem marcar gols. Com isso, não conseguiu superar os adversários, que deixaram o placar ainda mais elástico e conquistaram a vitória.