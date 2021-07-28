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Confiante

Marcus D'Almeida avança às oitavas do tiro com arco e faz história na Olimpíada

Conhecido pela frieza em suas atuações, Marcus despachou os seus dois primeiros adversários no Japão, ambos bem ranqueados, pelo mesmo placar: 7 a 1

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 09:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2021 às 09:38
Tiro com arco
Marcus D´Almeida repete o placar e avança para as oitavas de final do tiro com arco Crédito: Jonne Roriz/COB
Frio, concentrado e preciso, Marcus D'Almeida fez história na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília) ao se tornar o primeiro brasileiro a avançar às oitavas de final de uma Olimpíada no tiro com arco. Para chegar a esse estágio em Tóquio, o arqueiro brasileiro deixou pelo caminho o britânico Patrick Huston e o holandês Sjef van den Berg.

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Conhecido pela frieza em suas atuações, Marcus despachou os seus dois primeiros adversários no Japão, ambos bem ranqueados, pelo mesmo placar: 7 a 1. O brasileiro impôs seu ritmo e foi amplamente superior a Huston, seu rival na estreia, e Sjef van den Berg, adversário da rodada seguinte.
Marcus sobrou contra seus rivais. Diante de Van Den Berg, empatou o primeiro set ao passo que os dois conseguiram três 9, mas venceu as outras três parciais. Sua maior somatória foi 29 pontos no segundo set, fruto de dois 10 e um 9.
Em busca de uma vaga nas quartas, Marcus encara o italiano Mauro Nespoli. O confronto será sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Antes, na quinta-feira, às 6h, o Brasil terá outra representante na modalidade. Ana Marcelle dos Santos faz sua estreia diante da mexicana Ana Vazques.
Marcus disparou a primeira flecha aos 12 anos e apenas quatro anos depois disputava títulos internacionais. Sua estreia em Jogos Olímpicos foi em 2016, nos jogos do Rio. Naquela edição, parou na primeira rodada ao perder para um rival chinês.
O arqueiro de 23 anos também é dono de duas medalhas em Jogos Pan-Americanos - uma de prata e uma de bronze -, tricampeão Sul-Americano, campeão do Mundial da Juventude em 2015 e prata nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014.

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