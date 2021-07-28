Com dois gols de Richarlison, Brasil vence a Arábia Saudita na Olimpíada

Richarlison marcou os gols que garantiram a vitória do Brasil sobre a Arábia Saudita Crédito: Vitor Jubini

Se tem gol de Richarlison, tem vitória da Seleção Brasileira em Tóquio. Com dois gols do atacante capixaba, o Brasil superou a Arábia Saudita por 3 a 1 na manhã desta quarta-feira (28), no Saitama Stadium e garantiu o primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos, e a classificação às quartas de final da competição de futebol dos Jogos Olímpicos. Richarlison agora acumula cinco gols nas Olimpíadas e se tornou o artilheiro do torneio.

A Seleção Brasileira agora volta a campo no próximo sábado (31) para enfrentar o segundo colocado do Grupo C nas quartas de final. A partida acontece às 7h no Saitama Stadium, mesmo palco da vitória sobre a Arábia Saudita.

O JOGO

Desde o minuto inicial, o Brasil tomou as rédeas da partida. Com controle de bola e trocando muitos passes, a Seleção Brasileira tentava chegar ao ataque pelas laterais, mas parava na defesa saudita. Mas a solução veio na bola parada. Aos 13 minutos, Claudinho cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Matheus Cunha cabeceou para as redes e abriu o placar.

A partir do gol, o Brasil melhorou e passou a dominar o jogo ainda mais. Arana cruzou para Antony, que cabeceou na trave. Outras boas chances em chutes de longa distância foram criadas, mas o time comandado por Jardine não conseguiu ampliar o placar. Encurralada na partida, a Árabia Saudita conseguiu chegar ao empate também em um lance de bola parada. Após falta cobrada da intermediária, Al Amri testou para as redes: 1 a 1.

Os sauditas se animaram no jogo e ameaçaram a virada, mas a defesa brasileira conseguiu evitar o empate e voltar a controlar o jogo. Arana e Bruno Guimarães, em novos arremates de fora da área, levaram perigo ao gol adversário. E o primeiro tempo terminou empatado.

Brasil e Arábia Saudita, pela terceira rodada da fase de grupos das Olimpíadas

No segundo tempo, o Brasil voltou com uma alteração. Antony deu lugar a Malcom no ataque. Mas a substituição não fez muito efeito. O Brasil seguiu controlando o jogo e criando chances, mas esbarrava na forte defesa saudita. Richarlison cresceu no jogo e começou a dar trabalho para o goleiro adversário. Como recompensa, aos 31 minutos brilhou a estrela do Pombo Capixaba, que acertou bela cabeçada após rebatida de Bruno Guimarães: 2 a 1 Brasil.

A Arábia Saudita não teve forças para buscar o empate, e o Brasil manteve o domínio do jogo e administrou a vitória. Nos acréscimos ainda deu tempo de Richarlison aproveitar passe de Reinier e fazer o terceiro gol do Brasil no jogo e sacramentar a vitória em 3 a 1.