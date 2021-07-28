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Judô

Nacif Elias não descarta ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024

Após derrota e eliminação nas Olimpíadas de Tóquio, judoca capixaba conversou com A Gazeta e revelou que pretende trabalhar para buscar medalha na França

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 23:13

Públicado em 

27 jul 2021 às 23:13
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza Filipe Souza
Nacif Elias perde para sul-coreano e dá adeus aos Jogos de Tóquio
Nacif Elias foi derrotado pelo coreano Lee na Olimpíada de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Aos 32 anos, Nacif Elias agora acumula a experiência de ter participado de duas edições de Olimpíadas em sua carreira. A estreia na Rio-2016 e agora a rápida participação em Tóquio-2020. Com o futuro ainda sob análise, o capixaba não descarta a preparação para mais um ciclo olímpico. Essa foi uma de suas constatações após a derrota e eliminação para o sul-coreano Sungho Lee.
"Não foi como eu esperei. Tinha treinado bastante e me preparei bem, mas infelizmente não consegui ter uma boa performance. Acredito que me esforcei, mas agora é treinar e trabalhar para as próximas competições. Vamos continuar batalhando para melhorar, evoluir e quem sabe trazemos uma medalha em Paris", afirmou o capixaba.

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Logo após o fim da luta na madrugada de quarta-feira (28), no calor do momento, Nacif chegou a falar em uma de suas redes sociais que “não sabe se vai continuar fazendo judô”. O que mostra que o futuro ainda é uma página em branco na vida do capixaba, que ficou insatisfeito em não conseguir lutar com seu próprio kimono.
"O que me prejudicou foi que meu quimono acabou não passando. Falaram que não estava muito branco. Tive que pegar o quimono da arara, que a competição fornece e ficou grande. Me prejudicou bastante na troca de pegada e os golpes encaixaram com mais facilidade", afirmou.

Nacif Elias dá adeus às Olimpíadas de Tóquio

Nacif fez questão de agradecer à torcida capixaba. “Gostaria de agradecer o apoio de todos. Ao carinho da torcida capixaba. Vamos continuar batalhando”, declarou.

Filipe Souza

Filipe Souza Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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