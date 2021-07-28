Nacif Elias não descarta ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024

Nacif Elias foi derrotado pelo coreano Lee na Olimpíada de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Aos 32 anos, Nacif Elias agora acumula a experiência de ter participado de duas edições de Olimpíadas em sua carreira. A estreia na Rio-2016 e agora a rápida participação em Tóquio-2020. Com o futuro ainda sob análise, o capixaba não descarta a preparação para mais um ciclo olímpico. Essa foi uma de suas constatações após a derrota e eliminação para o sul-coreano Sungho Lee.

"Não foi como eu esperei. Tinha treinado bastante e me preparei bem, mas infelizmente não consegui ter uma boa performance. Acredito que me esforcei, mas agora é treinar e trabalhar para as próximas competições. Vamos continuar batalhando para melhorar, evoluir e quem sabe trazemos uma medalha em Paris", afirmou o capixaba.

Logo após o fim da luta na madrugada de quarta-feira (28), no calor do momento, Nacif chegou a falar em uma de suas redes sociais que “não sabe se vai continuar fazendo judô”. O que mostra que o futuro ainda é uma página em branco na vida do capixaba, que ficou insatisfeito em não conseguir lutar com seu próprio kimono.

"O que me prejudicou foi que meu quimono acabou não passando. Falaram que não estava muito branco. Tive que pegar o quimono da arara, que a competição fornece e ficou grande. Me prejudicou bastante na troca de pegada e os golpes encaixaram com mais facilidade", afirmou.

Nacif Elias dá adeus às Olimpíadas de Tóquio