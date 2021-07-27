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Judô

Nacif Elias perde para o sul-coreano Sungho Lee e dá adeus às Olimpíadas

Judoca capixaba sofreu um ippon nos segundos finais da luta que aconteceu na Nippon Budokan

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 01:25

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

27 jul 2021 às 01:25
Nacif Elias perde para sul-coreano e dá adeus aos Jogos de Tóquio
Nacif Elias perde para sul-coreano e dá adeus aos Jogos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Eliminado na Rio-2016 após os juízes entenderem um golpe como irregular, Nacif Elias chegou a Tóquio motivado a escrever uma nova história nos Jogos Olímpicos.  Entretanto, o objetivo de buscar melhores resultados parou logo em sua primeira luta nas Olimpíadas de Tóquio. O judoca capixaba foi derrotado pelo sul-coreano  Sungho Lee, no início da madrugada desta terça-feira (27).
Em uma luta que começou muito estudada, o árbitro aplicou uma punição por falta de combatividade nos dois lutadores. Um minuto depois, Nacif recebeu nova posição, mesmo indo atrás do contato com o rival. Quando o combate ficou mais franco, o sul-coreano acertou um wazari no capixaba e ficou em vantagem.

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Atrás na contagem de pontos e precisando acertar um golpe contundente na reta final da luta, Nacif foi para cima de Lee, mas acabou ficando exposto e viu seu adversário aproveitar uma brecha para aplicar um novo golpe, que acabou decidindo a luta. Ippon e vitória para o sul-coreano. 
Com o resultado, Nacif se despediu da segunda olimpíada de sua carreira.

Nacif Elias dá adeus às Olimpíadas de Tóquio

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