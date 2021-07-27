Reveja a live sobre primeiras provas disputadas pelos capixabas em Tóquio

Quem definitivamente começou com o pé direito os Jogos Olímpicos de Tóquio foi nossa dupla de correspondentes, Filipe Souza e Vitor Jubini, que, com certeza, já são medalha de ouro na produção jornalística. E pra deixar nosso internauta ligado em tudo que rolou lá no Japão com nossos atletas capixabas, eles participaram de uma live na noite desta segunda-feira (26), que foi ao ar nas redes sociais de A Gazeta.