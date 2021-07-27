Reveja a live sobre primeiras provas disputadas pelos capixabas em Tóquio

Os capixabas estrearam nos Jogos Olímpicos de Tòquio! Alguns deles começaram bem, como Richarlinson, que deixou três gols na vitória contra a Alemanha no futebol masculino, e Alison, que, junto com Álvaro Filho, passeou sobre os argentinos Azaad e Capogrosso no vôlei de praia. Já outros, como Vinicius Teixeira, atleta do handebol, não começaram tão bem a trajetória olímpica: o Brasil perdeu as duas primeiras partidas.
Quem definitivamente começou com o pé direito os Jogos Olímpicos de Tóquio foi nossa dupla de correspondentes, Filipe Souza e Vitor Jubini, que, com certeza, já são medalha de ouro na produção jornalística. E pra deixar nosso internauta ligado em tudo que rolou lá no Japão com nossos atletas capixabas, eles participaram de uma live na noite desta segunda-feira (26), que foi ao ar nas redes sociais de A Gazeta.
E aí, internauta, acompanhou a live? Tirou aquele cochilo porque ficou acordado a noite toda pra ver as Olimpíadas e perdeu? Ou não viu nossa conversa porque estava no trabalho? Não tem problema, A Gazeta traz aqui pra você conferir a conversa do repórter Daniel Pasti com nossos correspondentes olímpicos Filipe Souza e Vitor Jubini direto lá de Tóquio. Solta o play!