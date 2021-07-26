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Após duas derrotas

Pivô capixaba quer 'espírito de final' em busca da classificação no handebol

O pivô capixaba Vinícius Teixeira avaliou que a equipe brasileira precisa manter o foco para enfrentar os três últimos adversários da primeira fase

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 20:31

Publicado em 

26 jul 2021 às 20:31
Brasil e França pela segunda rodada do handebol masculino nas Olimpíadas
 Vinícius Teixeira em ação no jogo Brasil e França pela segunda rodada do handebol masculino nas Olimpíadas Crédito: Vitor Jubini
Com duas derrotas nas primeiras partidas do handebol masculino, a seleção brasileira masculina precisa reagir se quiser passar para a próxima fase nas Olimpíadas de Tóquio. Um dos destaques do Brasil no torneio, o pivô capixaba Vinícius Teixeira afirmou que o time precisa manter o foco e a concentração nos três últimos jogos dessa fase da competição.
Ainda há boas chance de classificação para as quartas de final. Nos dois grupos de seis do torneio, os quatro primeiros avançam. Há confrontos ainda com Espanha, Argentina e Alemanha, a começar pelos espanhóis na quarta-feira às 7h30 (de Brasília).

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“Precisamos nos manter focados, passaram duas partidas, ainda temos três jogos e precisamos de duas vitórias. A confiança está boa, está todo mundo bem e inteiro para jogar esses três jogos. Vamos dar tudo nessas partidas”, afirmou.
Diante do time espanhol, o Brasil precisa urgentemente conquistar essa primeira vitória na competição para não ver suas chances de classificação diminuírem. A seleção ocupa a última colocação do Grupo A da competição.“Todo jogo para nós agora é uma final aqui. A gente precisa urgente de uma vitória”, finalizou Teixeira.

DERROTA DIANTE DA FRANÇA

A seleção brasileira de handebol masculino perdeu para os franceses na noite deste domingo (25) por 34 a 29. “Foi um jogo muito duro. Mas infelizmente a gente não conseguiu o resultado que esperava”, avaliou o capixaba.

Brasil e França pela segunda rodada do handebol masculino nas Olimpíadas

Com o resultado, a seleção nacional soma duas derrotas em dois jogos - foi superada pela Noruega na estreia. Teixeira marcou dois gols em cada uma das derrotas brasileiras.

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