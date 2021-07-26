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Ciclismo

Avancini lidera no início, mas fecha em 13° no mountain bike das Olimpíadas

Brasileiro perdeu o fôlego depois de começo forte, mas ainda consegue melhor resultado do país na história do mountain bike das Olimpíadas

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 10:09

Publicado em 

26 jul 2021 às 10:09
26.07.2021 - Jogos OlÃ­mpicos TÃ³quio 2020 - Prova do ciclismo MTB no Izu MTB Course proximo a cidade de Izu - JapÃ£o. Na foto o brasileiro Henrique Avancini. Foto: Jonne Roriz/COB
Henrique Avancini termina mountain bike em 13º lugar Crédito: Jonnes Roriz / COB
A prova masculina do Mountain Bike XCO marcou, nesta segunda-feira, 26, a estreia da equipe brasileira de ciclismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Henrique Avancini, grande esperança de medalha, conquistou o principal resultado da seleção após fazer uma excelente largada e terminar a corrida na 13ª colocação.
O ritmo foi forte desde o início. Avancini, que largou na primeira fila, assumiu a liderança da prova ainda na primeira volta e aos poucos o pelotão principal foi se desfazendo. Com a alternância nas primeiras colocações, Henrique Avancini acabou perdendo algumas posições importantes, mas se manteve sempre na perseguição e fechou sua participação na 13a colocação, registrando o seu nome mais uma vez na história do ciclismo ao conquistar o melhor resultado olímpico do MTB brasileiro.
"Sempre demoro um pouco a entender o que acontece, minha percepção pós-prova não é a ideal. Eu estava muito tranquilo em relação a como eu poderia performar. Não consegui tirar tudo que meu corpo tinha pra dar e isso é muito ruim. Falo com muita segurança que cheguei na minha melhor forma física e não consegui entregar isso. Meu último treino na pista foi extremamente bom, me senti muito rápido no circuito. Não sei se essa é minha última participação ou não, mas não vim para adquirir experiência, vim pra entregar performance. A satisfação é pelo que trabalhei para estar aqui, mas fico decepcionado porque busquei defender o país da forma mais honrosa possível. Agora é tentar tirar o melhor proveito disso”, declarou Avancini.
O britânico Tom Pidcock fez uma apresentação impecável. O jovem de apenas 21 anos atacou os adversários e liderou mais da metade da prova, chegando isolado para conquistar a medalha de ouro com 1h25min15s. A prata ficou com o suíço Mathias Flueckiger (1h25min34s), e o bronze com o espanhol Valero Serrano (1h25min48s).
Henrique Avancini termina mountain bike em 13º lugar
Henrique Avancini termina mountain bike em 13º lugar Crédito: Jonnes Roriz/ COB
A seleção ainda contou com Luiz Henrique Cocuzzi, estreante em Jogos Olímpicos. O brasileiro largou motivado, algumas posições atrás de Avancini, mas acabou enfrentando muitos trechos de "congestionamento", o que acabou comprometendo sua estratégia. Fazendo uma corrida de recuperação, Cocuzzi finalizou na 27ª posição.
“Eu levo muita coisa dos Jogos Olímpicos. Nessa prova você aprende no que tem que melhorar. O que eu aprendi com esses Jogos é que por mais que você treine, trabalhe, sempre temos algo a melhorar, um detalhe para acertar. Apesar de tudo, gostaria de agradecer o trabalho da comissão técnica e todos que ficaram torcendo no Brasil", comentou Luiz Cocuzzi.
Nesta terça-feira, 27, a brasileira Jaqueline Mourão, que disputa a sua terceira olímpiada, compete a prova feminina de Mountain Bike XCO. A largada está marcada para as 3h da manhã, horário de Brasília.

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