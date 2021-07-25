Capixaba chega a marca de 200 jogos pela seleção brasileira de handebol

Alexandra Nascimento chegou aos 200 jogos com a camisa da seleção brasileira de handebol Crédito: Arquivo Pessoal

Alexandra comemorou a marca nas redes sociais. Em uma postagem no seu perfil oficial no Instagram, a ponta da seleção destacou a marca alcançada e resumiu o sentimento pelos 200 jogos com a camisa do Brasil como "gratidão".

O JOGO

Em jogo equilibrado, o Brasil chegou a ficar na frente na reta final de partida, mas não segurou a vitória até o fim. As brasileiras comemoraram o resultado, já que as adversárias são atuais campeãs da competição. Na Rio-2016, no entanto, competiram sob a bandeira do país. Em Tóquio, uma vez que a Rússia está proibida de competir em grandes eventos esportivos em razão do escândalo nacional de doping, o time disputa a competição como representante de seu comitê olímpico.

Alexandra Nascimento na estreia da seleção feminina de handebol Crédito: Reprodução SporTV

Além da capixaba, a goleira Babi teve uma grande performance, com nove defesas. Outro destaque do ataque do brasileiro foi Bruna de Paula, com sete gols. O Brasil, campeão mundial em 2014, tenta pela primeira vez uma medalha olímpica. A melhor posição da história foi o quinto lugar conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro.