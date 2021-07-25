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Olimpíadas

Capixaba chega a marca de 200 jogos pela seleção brasileira de handebol

Alexandra Nascimento alcançou o feito durante o empate em 24 a 24 do Brasil com o Comitê Olímpico da Rússia neste domingo (25)

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 19:26

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jul 2021 às 19:26
Alexandra Nascimento segura camisa do Brasil com seu nome e o número 200
Alexandra Nascimento chegou aos 200 jogos com a camisa da seleção brasileira de handebol Crédito: Arquivo Pessoal
Além de ter sido um dos destaques da seleção brasileira de handebol no empate em 24 a 24 com o Comitê Olímpico da Rússia na madrugada deste domingo (25), a capixaba Alexandra Nascimento alcançou uma marca significativa. A camisa 3 chegou aos 200 jogos pelo time brasileiro na partida, que foi a estreia da seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Alexandra comemorou a marca nas redes sociais. Em uma postagem no seu perfil oficial no Instagram, a ponta da seleção destacou a marca alcançada e resumiu o sentimento pelos 200 jogos com a camisa do Brasil como "gratidão".

O JOGO

Em jogo equilibrado, o Brasil chegou a ficar na frente na reta final de partida, mas não segurou a vitória até o fim. As brasileiras comemoraram o resultado, já que as adversárias são atuais campeãs da competição. Na Rio-2016, no entanto, competiram sob a bandeira do país. Em Tóquio, uma vez que a Rússia está proibida de competir em grandes eventos esportivos em razão do escândalo nacional de doping, o time disputa a competição como representante de seu comitê olímpico.
Alexandra Nascimento na estreia da seleção feminina de handebol
Alexandra Nascimento na estreia da seleção feminina de handebol Crédito: Reprodução SporTV
Além da capixaba, a goleira Babi teve uma grande performance, com nove defesas. Outro destaque do ataque do brasileiro foi Bruna de Paula, com sete gols. O Brasil, campeão mundial em 2014, tenta pela primeira vez uma medalha olímpica. A melhor posição da história foi o quinto lugar conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro.
A próxima partida do time brasileiro é contra a Hungria, na segunda-feira (26), às 23h, horário do Brasil. O grupo B é composto por Brasil, Comitê Olímpico Russo, a atual vice-campeã mundial Espanha, França, Hungria e Suécia.

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