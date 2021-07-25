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Estreia em Tóquio

Com capixaba decisiva, Brasil empata com atuais campeãs olímpicas no handebol

O Brasil fez jogo equilibrado com as Atletas da Rússia na estreia do handebol, dos Jogos de Tóquio 2020. A capixaba Alexandra Nascimento anotou seis gols

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 01:06

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

25 jul 2021 às 01:06
Alexandra Nascimento na estreia da seleção feminina de handebol
Alexandra Nascimento na estreia da seleção feminina de handebol Crédito: Reprodução SporTV
Na estreia do handebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o Brasil se esforçou e quase superou o Comitê Olímpico Russo neste domingo (25) . A seleção brasileira empatou em 24 x 24 com as atuais campeãs olímpicas. Com 6 gols,  a capixaba Alexandra Nascimento foi um dos destaques do time. 
Em jogo equilibrado, o Brasil chegou a ficar na frente na reta final de partida, mas não segurou a vitória até o fim. As brasileiras comemoraram o resultado, já que as adversárias são atuais campeãs da competição. Na Rio-2016, no entanto, competiram sob a bandeira do país. Em Tóquio, uma vez que a Rússia está proibida de competir em grandes eventos esportivos em razão do escândalo nacional de doping, o time disputa a competição como representante de seu comitê olímpico.
Além da capixaba, a goleira Babi teve uma grande performance, com nove defesas. Outro destaque do ataque do brasileiro foi Bruna de Paula, com sete gols. O Brasil, campeão mundial em 2014, tenta pela primeira vez uma medalha olímpica. A melhor posição da história foi o quinto lugar conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro.
A próxima partida do time brasileiro é contra a Hungria, na segunda-feira (26), às 23h, horário do Brasil.  O grupo B é composto por Brasil, Comitê Olímpico Russo, a atual vice-campeã mundial Espanha, França, Hungria e Suécia.

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