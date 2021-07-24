Pivô capixaba mira recuperação contra França no handebol em Tóquio

O capixaba Vinícius Teixeira, da seleção de handebol, estreou contra a Noruega nas Olimpáidas Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Depois da derrota seleção brasileira diante da Noruega na estreia do handebol masculino, o pivô capixaba Vinícius Teixeira já está de olho na segunda partida da seleção nas Olimpíadas de Tóquio . O Brasil encara a França no próximo domingo (25), a partir das 21h (do Brasil).

O jogador linharense foi um dos destaques da seleção brasileira na partida. Teixeira marcou os dois primeiros gols brasileiros e embalou o time nos minutos iniciais da partida. "Fizemos um excelente primeiro tempo, mas na segunda etapa deixamos a vitória escapar", afirmou.

Mesmo do outro lado do mundo, o atleta afirmou que está sendo importante o apoio que recebe dos capixabas. Confira abaixo o vídeo:

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A ESTREIA

Diante da equipe vice-campeã mundial de 2019, o Brasil fez um bom primeiro tempo, chegando ao intervalo com uma vantagem de 13 a 12. Porém, na etapa final, a Noruega tomou conta das ações e conseguiu fechar o marcador em 27 a 24.

Agora, a seleção brasileira volta a entrar em quadra no próximo domingo (25), a partir das 21h (horário de Brasília). E o adversário será outra pedreira, a França, que esteve presente nas três últimas decisões de Jogos Olímpicos, além de ter seis títulos mundiais.