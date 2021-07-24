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Confiança

Pivô capixaba mira recuperação contra França no handebol em Tóquio

O jogador linharense foi um dos destaques da seleção brasileira na partida contra a Noruega; Teixeira marcou os dois primeiros gols brasileiros

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 20:13

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

24 jul 2021 às 20:13
O capixaba Vinícius Teixeira, da seleção de handebol
O capixaba Vinícius Teixeira, da seleção de handebol, estreou contra a Noruega nas Olimpáidas Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Depois da derrota seleção brasileira diante da Noruega na estreia do handebol masculino, o pivô capixaba Vinícius Teixeira já está de olho na segunda partida da seleção nas Olimpíadas de Tóquio. O Brasil encara a França no próximo domingo (25), a partir das 21h (do Brasil).
O jogador linharense foi um dos destaques da seleção brasileira na partida. Teixeira marcou os dois primeiros gols brasileiros e embalou o time nos minutos iniciais da partida. "Fizemos um excelente primeiro tempo, mas na segunda etapa deixamos a vitória escapar", afirmou.
Mesmo do outro lado do mundo, o atleta afirmou que está sendo importante o apoio que recebe dos capixabas. Confira abaixo o vídeo:

A ESTREIA

A seleção masculina de handebol começou a participação na Olimpíada de Tóquio com uma derrota de 27 a 24 para a Noruega, na noite desta sexta-feira (23) em partida válida pelo Grupo A da competição disputada no Ginásio Nacional Yoyog.
Diante da equipe vice-campeã mundial de 2019, o Brasil fez um bom primeiro tempo, chegando ao intervalo com uma vantagem de 13 a 12. Porém, na etapa final, a Noruega tomou conta das ações e conseguiu fechar o marcador em 27 a 24.
Agora, a seleção brasileira volta a entrar em quadra no próximo domingo (25), a partir das 21h (horário de Brasília). E o adversário será outra pedreira, a França, que esteve presente nas três últimas decisões de Jogos Olímpicos, além de ter seis títulos mundiais.
A fase de classificação é longa. Dois grupos de seis, com os quatro primeiros avançando de fase. Além de Brasil, França e Noruega, o grupo A conta com Alemanha, Espanha e Argentina. É um lado considerado mais forte do que o grupo B, que tem Bahrein, Japão, Portugal, Dinamarca, Suécia e Egito.

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