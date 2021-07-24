Ginástica e vôlei brasileiros se destacam no primeiro dia da Olimpíada

Arthur Zanetti conquistou a vaga entre os oito melhores nas argolas Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

O Time Brasil iniciou a campanha olímpica sem medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, depois do primeiro dia de competições. Os grandes destaques da delegação nacional foram as vitórias da seleção masculina de vôlei sobre a Tunísia por 3 sets a 0 e as vitórias das duplas de vôlei de praia no masculino e no feminino sobre os rivais argentinos por 2 sets a 0.

Ainda nas modalidades coletivas, o handebol masculino, que foi o primeiro time verde a amarelo a se apresentar na Olimpíada, acabou derrotado pela Noruega por 27 a 24, pela primeira rodada do grupo A.

No futebol feminino, pela segunda rodada do grupo F, o Brasil empatou com a Holanda por 3 a 3 e está na vice-liderança da chave.

No tênis, o Brasil teve a notícia positiva da classificação das brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi sobre as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 e 6/4). Por outro lado, a delegação nacional acabou eliminada no torneio de simples masculino com duas derrotas. João Menezes perdeu para o croata Marin Cilic por 2 sets a 1 em 3h23min de jogo. Thiago Monteiro também caiu, mas para o alemão Jan-Lennard Struff (48º) por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16 de jogo.

No torneio de duplas masculino, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner acabaram caindo para a dupla líder do ranking mundial formada pelos croatas Nikola Mektić e Mate Pavić por 2 sets a 0 (7/6 (8-6) e 6/4), em 1h37min, também na madrugada deste neste sábado (24).

Na espada, a ítalo-brasileira Nathalie Moellhausen foi eliminada na prorrogação (com ponto de ouro) pela italiana Rossella Fiamingo, após um 9 a 9 no tempo normal.

No tiro esportivo, Felipe Wu, medalha de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, terminou na 32ª colocação em disputa entre 36 atiradores no Campo de Tiro de Asaka.

Na natação, durante a madrugada deste sábado, nos 100m nado peito masculino, Felipe Lima conseguiu a vaga à semifinal com o oitavo tempo, mas Caio Pumputis ficou pelo caminho. Guilherme Costa não conseguiu avançar às finais dos 400 metros livre, depois de ficar em 5º lugar na sua bateria. O revezamento 4x100m livre feminino, com Larissa Oliveira, Ana Carolina Vieira, Etiene Medeiros e Stephanie Balduccini, com o tempo de 3min39seg19, fechou na sexta colocação da primeira bateria e não foi a final.

Na ginástica artística, o time nacional conseguiu a classificação para quatro finais. Arthur Zanetti, nas argolas, Caio Souza, no individual geral e no salto, e Diogo Soares no individual geral. Arthur Nory surpreendeu negativamente e caiu fora na primeira fase na barra fixa, aparelho no qual foi campeão mundial em 2019.

No tênis de mesa, a brasileira Jéssica Yamada caiu no primeiro jogo para a suíça Rachel Moret no individual feminino por 4 a 2 (6/11, 11/6, 4/11, 11/7, 6/11 e 12/14). Ela ainda estará presente na disputa por equipes.

Os primeiros judocas nacionais que lutaram na Arena Budokan, Gabriela Chibana, na categoria até 48 kg, e Eric Takabatake, no peso até 60 kg, caíram no segundo combate.