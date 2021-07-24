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Olimpíadas

Prata no Rio, atirador Felipe Wu fica em 32° lugar em Tóquio

Atirador não conseguiu repetir o mesmo desempenho das últimas Olimpíadas, obteve apenas a 32ª colocação na pistola de ar de 10 m e foi eliminado na primeira fase

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 10:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 10:54
Prata no Rio, atirador Felipe Wu fica em 32º lugar em Tóquio e é eliminado
Prata no Rio, atirador Felipe Wu fica em 32º lugar em Tóquio e é eliminado Crédito: Divulgação/Time Brasil
O brasileiro Felipe Wu, que conquistou a medalha de prata no tiro esportivo nos Jogos Olímpicos de 2016, não conseguiu repetir em Tóquio o desempenho registrado no Rio de Janeiro. Ele obteve apenas a 32ª colocação na pistola de ar de 10 m e foi eliminado na primeira fase.
Com os 566 pontos obtidos neste sábado (24), no Asaka Shooting Range, o paulista de 29 anos falhou na tentativa de se colocar entre os oito primeiros colocados, que avançaram à decisão. Liderou a tábua de classificação, com 586 pontos, o indiano Chaudhary Saurabh.
Diferentemente do que havia ocorrido na edição anterior das Olimpíadas, Wu não chegou com favoritismo ao Japão. Sua vaga foi obtida com dificuldade e a preparação foi prejudicada pela pandemia, mas, uma vez classificado, ele se via em condições de surpreender os favoritos.

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Não foi o que ocorreu. O atleta manteve uma média de pontuação baixa na maior parte suas seis séries de dez tiros e ficou distante de obter um lugar na decisão. Ele terminou a disputa à frente apenas de quatro competidores.
Felipe Wu era o único representante do Brasil no tiro esportivo em Tóquio. Foi a modalidade, nos Jogos de 1920, em Antuérpia, que deu ao país suas primeiras medalhas olímpicas.

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