Felipe Lima se classifica para as semifinais dos 100 metros peito

O nadador brasileiro Felipe Lima terminou sua prova classificatória dos 100 metros peito, neste sábado (24), na quarta posição. O tempo de 59s17 foi o suficiente para classificá-lo para as semifinais nas Olimpíadas de Tóquio.
Foi o melhor resultado da natação masculina do Brasil no primeiro dia de competições no Centro Aquático de Tóquio. A qualificatória em que estava Lima foi vencida pelo britânico Adam Peaty, atual recordista mundial e olímpico.
Caio Pumputis não teve o mesmo desempenho de seu compatriota e ficou em 6º na prova de classificação dos 100 metros peito. O brasileiro cravou o tempo de 1min00s76. A classificatória foi vencida por Sungjae Cho, da Coreia do Sul, com 59s99.