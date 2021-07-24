Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Olimpíadas

Felipe Lima se classifica para as semifinais dos 100 metros peito

Felipe terminou a prova na quarta posição, com o tempo de 59s17, suficiente para classificá-lo para as semifinais; foi o melhor resultado do Brasil no primeiro dia de competições

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 10:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 10:46
Felipe Lima se classificou para as semifinais dos 100 metros peito
Felipe Lima se classificou para as semifinais dos 100 metros peito Crédito: Jonne Roriz/COB
O nadador brasileiro Felipe Lima terminou sua prova classificatória dos 100 metros peito, neste sábado (24), na quarta posição. O tempo de 59s17 foi o suficiente para classificá-lo para as semifinais nas Olimpíadas de Tóquio.
Foi o melhor resultado da natação masculina do Brasil no primeiro dia de competições no Centro Aquático de Tóquio. A qualificatória em que estava Lima foi vencida pelo britânico Adam Peaty, atual recordista mundial e olímpico.
Caio Pumputis não teve o mesmo desempenho de seu compatriota e ficou em 6º na prova de classificação dos 100 metros peito. O brasileiro cravou o tempo de 1min00s76. A classificatória foi vencida por Sungjae Cho, da Coreia do Sul, com 59s99.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados