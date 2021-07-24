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Olimpíadas

Zanetti, Caio Souza e Diogo Soares garantem finais na ginástica artística

Arthur Zanetti, nas argolas, e Caio Souza, no solo, garantiram uma vaga entre os oito melhores; já Diogo Soares, estreante nos Jogos, ficou com  a última das 24 vagas do individual geral

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 10:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 10:34
Arthur Zanetti conquistou a vaga entre os oito melhores nas argolas
Arthur Zanetti conquistou a vaga entre os oito melhores nas argolas Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Fora da disputa por equipes, o Brasil tem três atletas na briga por quatro medalhas na ginástica artística masculina nas Olimpíadas de Tóquio. Arthur Zanetti, nas argolas, e Caio Souza, no solo, garantiram uma vaga entre os oito melhores em seus aparelhos e vão disputar a final que acontece no dia 2 de agosto.
Caio ainda garantiu uma vaga na briga por pódio no individual geral ao lado do jovem Diogo Soares, de apenas 19 anos. Essa decisão será na próxima quarta-feira (28).
Medalha de ouro em Londres-12 e prata na Rio-16, Zanetti terminou sua apresentação com 14.900, quinta melhor pontuação do dia. O melhor do aparelho foi o grego Eleftherios Petrounias, com 15.333.

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"A gente já sabe o que cometeu de erros aqui na classificatória e agora é trabalhar. Temos uns dez dias até a final, então dá tempo de trabalhar e ajeitar esse detalhes para buscar a maior perfeição possível", disse o brasileiro - a final das argolas será no dia 2 de agosto, às 5h. "A gente já sabe onde foram os elementos que teve o maior desconto. Se a gente ajeitar esses dois elementos e cravar a saída, a gente chega em 15.300. Então é detalhe. É ajeitar, ir para a final, para o tudo ou nada."
Caio Souza conseguiu 14.700 no salto, avançando na sétima posição, e 84.298 no individual geral, passando na 18ª colocação. Já Diogo Soares, que participa pela primeira vez dos Jogos, ficou com 81.332 e garantiu a última das 24 vagas do individual geral.

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