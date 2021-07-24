  Olimpíadas
  Guilherme Costa fica em penúltimo na qualificatória dos 400 metros livre
Olimpíadas

Guilherme Costa fica em penúltimo na qualificatória dos 400 metros livre

Brasileiro acreditava ter chance de medalha nos 400m, mas acabou a prova em sétimo lugar na qualificatória, com tempo de om o tempo de 3'45''99

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 10:15

Agência FolhaPress

Guilherme Costa mira
Guilherme Costa esperada medalha nos 400m, mas acabou em penúltimo na qualificatória Crédito: Jonne Roriz/COB
Guilherme Costa acreditava ter chance de medalha nos 400 m livre da natação porque a categoria estaria muito equilibrada. Na sua qualificatória da prova, o brasileiro decepcionou. Com o tempo de 3'45''99, ele ficou em 7º, o penúltimo colocado na manhã deste sábado (24), horário de Brasília, no Centro Aquático de Tóquio.
A bateria foi vencida pelo britânico Henning Benner Muhleitner, com o tempo de 3'43''67. Costa ainda vai nadar os 800 e os 1500 metros livre nas Olimpíadas de Tóquio.
Decepcionado com o próprio resultado nos 400 metros livre, Guilherme Costa reconheceu que "não tem desculpa" para o penúltimo lugar em sua qualificação. O resultado o deixou fora da briga por medalhas nesta prova.

"Eu estava pronto para fazer um tempo muito melhor. Me sento muito bem no aquecimento e na hora da prova não estava igual. Os primeiros 200 metros foram bem sofridos. Consegui crescer no final, mas não do jeito que eu queria. Não posso cometer este tipo de erro numa competição dessas", disse.
Ele considerava os 400 metros sua principal prova olímpica, mas agora muda o foco para a que pensa ser sua segunda melhor: os 800 metros. "Tenho de pensar nos 800 metros e sem cometer erros", analisou.

